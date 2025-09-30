習近平在國慶76周年招待會上發表重要講話

新華社圖片 中評社北京9月30日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話：



女士們，先生們，

同志們，朋友們：



今天，我們歡聚一堂，共同慶祝中華人民共和國成立76周年。首先，我代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵，向各民主黨派和無黨派人士，致以節日祝賀！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，致以誠摯問候！向長期以來關心和支持中國建設事業的友好國家和國際友人，致以衷心感謝！



新中國76年來，黨領導人民自力更生、接續奮鬥，取得彪炳史册的輝煌成就。回望歷史，中華民族從瀕臨危亡走向偉大復興，一路篳路藍縷、充滿艱辛，也一路豪情滿懷、凱歌高奏。前不久，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、凝聚了奮鬥力量。我們要繼續用好歷史經驗，把國家建設得更好，讓老一輩領導人和革命先烈開創的事業不斷欣欣向榮！



同志們、朋友們！



今年以來，面對複雜形勢，我們進一步全面深化改革，扎實推動高質量發展，著力保障和改善民生，縱深推進全面從嚴治黨，黨和國家各項事業取得新進展新成效。



下個月，我們黨將召開二十屆四中全會，研究制定“十五五”規劃建議。我們要緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務，把“十五五”發展的目標任務和戰略舉措規劃好實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。



新征程上，我們要堅定不移貫徹“一國兩制”方針，支持港澳更好融入國家發展大局，更好發展經濟、改善民生。要深化兩岸交流合作，堅決反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。



面對百年變局加速演進的國際形勢，我們要大力弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，同各國攜手構建人類命運共同體。



同志們、朋友們！



實現中華民族偉大復興是前無古人的偉大事業。憧憬和挑戰，都激發我們只爭朝夕、永不懈怠的奮鬥精神。讓我們更加緊密地團結在黨中央周圍，銳意進取、埋頭苦幹，奮力譜寫中國式現代化更加絢麗的篇章！



現在，我提議：

為中華人民共和國成立76周年，

為中國繁榮富強和全國各族人民幸福安康，

為中國人民同世界各國人民的友誼和合作，

為在座各位來賓、各位同志、各位朋友的健康，

乾杯！