溫天鵬：台日關係持續提升　造成衝擊

溫天鵬（中評社資料圖） 中評社北京10月5日電（記者 海涵）北京科技大學馬克思主義學院講師溫天鵬日前在“國家統一與民族復興”智庫對話上就賴清德當局執政以來台日關係新動向及影響發表看法。他指出，賴清德當局上台以來，台日以所謂的“共同價值觀”作為應對中國大陸的政治理念基礎，利用中美戰略博弈的亞太格局變化謀求更大活動空間，台日關係在區域安全、科技經貿與“非正式外交”等面向全面深化。台日雙方不斷強化在經濟、科技與安全等領域的實質性合作，推動“准官方”交往層級持續提升，對於中日關係政治基礎與台海局勢和平穩定都造成一定衝擊，未來值得重點關注。



溫天鵬表示，在台灣主權問題上，日本政府長期採取戰略模糊的立場。然而，根據近年來日本官方政客的表態，“台灣安全對日本而言卻是毫不含糊的核心利益”。賴清德當局面對日本的所謂“善意”也投桃報李積極配合。



溫天鵬注意到，日本政界主流力量對台交往突破“非官方”範疇形成事實上的外交默契。日本自民黨內“台灣政策小組”、跨黨派“日華懇”以及地方自治體等政界力量與台灣地區的制度性接觸亦明顯升溫。賴清德上台以來與日本自民黨的右翼台灣幫加緊勾結。已有數十位日本國會議員赴台訪問，涵蓋執政黨及在野黨要員。同時，日方亦安排台灣政務高層以“私人身份”赴日訪問，繞開官方外交框架，構建“常態化、去標簽”的交往路徑，表明日本政界對與台灣交往已在事實上超越“非官方、民間”的既定界限。



溫天鵬續指，台日安全合作日益強化。日本通過強化美日安保條約的延伸適用邏輯，逐步將“日本周邊有事”概念外擴為“印太有事”。特別在“台海有事”被認定為“日本有事”的戰略架構下，日本方面在多場合主張擁有在衝突爆發前提前部署、派遣部隊的法理基礎。此外，日本與其他國家互動時也多次強調台灣重要性。



溫天鵬還談到，台日經貿科技合作緊密近年來，日本對台政策逐漸突破傳統框架，從經濟援助轉向技術合作與戰略對話，特別是在半導體、人工智能、5G等關鍵領域加強合作，意圖構建“去中國化”的產業鏈體系。