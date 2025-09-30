伊朗外長談“快速恢複製裁”：美國野心過大

中評社北京9月30日電／新華社援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社30日報導，伊朗外長阿拉格齊表示，由於美國的“野心過大”及歐洲國家的配合，伊朗與各方未能就“快速恢複製裁”機制問題達成一致。



在當地時間29日晚離開美國紐約前，阿拉格齊接受記者採訪時表示，這可能是他最後一次就“快速恢複製裁”機制表明立場。他說，一周之內，伊朗方面與英國、法國、德國代表，聯合國秘書長和國際原子能機構總幹事進行了多次會晤。但由於美國的“野心過大”以及歐洲國家對美國的配合，最終未能達成一致。



他明確表示，伊方與美方通過中間方間接交換了信息，也直接進行了溝通。伊方做了所有必要的努力，其結果證明伊朗最高領袖哈梅內伊所言，“與美國談判無益於伊朗國家利益”。



就恢複製裁，他說：“人們將會看到，在經濟層面，不會出現比美國此前施加的制裁更多的制裁。某些名單會被加上或刪去，對經濟的影響微乎其微，但政治上乃至在某些戰略層面確實會有影響，我們必須對此加以應對。”



英國、法國、德國和美國27日說，伊核協議“快速恢複製裁”機制已完成流程，聯合國對伊朗的相關制裁于美東時間27日晚8時恢復。



伊核協議參與方英國、法國、德國8月28日通知聯合國安理會，以伊朗違反核協議為由，啟動“快速恢複製裁”機制。根據規則，自“快速恢複製裁”機制啟動之日起，如安理會未能在30天內就延長對伊制裁豁免期限通過決議，則聯合國對伊朗的相關制裁將恢復。