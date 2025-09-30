中方關於聯大第2758號決議的立場文件

中評社北京9月30日電／外交部網站9月30日發布中方關於聯大第2758號決議的立場文件：



1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，“決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去”。該決議從政治上、法律上和程序上乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。它的合法性、有效性、權威性不容挑戰。



一、聯大第2758號決議鄭重確認、充分體現了一個中國原則



一個中國原則的基本涵義有三層，即世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。



一個中國原則是聯大第2758號決議的前提和基礎，聯大第2758號決議則鄭重確認、充分體現了一個中國原則。決議明確了世界上衹有一個中國，中華人民共和國政府是代表包括台灣在內全中國的唯一合法代表，不存在“兩個中國”“一中一台”。



根據《聯合國憲章》的規定，中國是聯合國創始成員國和安理會常任理事國。1945年聯合國成立時，中國的國號是中華民國。1949年，中國人民推翻中華民國政府，並改國號為中華人民共和國，成立中華人民共和國中央人民政府。這屬於一國內部新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域並未由此而改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權，也理所應當地在國際關係中代表全中國，包括享有和行使中國在聯合國的一切權利。



1949年11月，時任中華人民共和國中央人民政府政務院總理周恩來致電聯合國秘書長和第四屆聯大主席，聲明“國民黨反動政府”已喪失了代表中國人民的任何法律的與事實的根據，要求聯合國立即取消“中國國民政府代表團”繼續代表中國人民參加聯合國的一切權利。

