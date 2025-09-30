日本新構型H3運載火箭研發遭遇困難

中評社北京9月30日電／日本宇宙航空研究開發機構29日在日本文部科學省宇宙開發利用專門小組會議上報告說，H3運載火箭6號機在今年7月的發動機燃燒試驗中發生故障，原定於本財年內實施的發射可能無法如期進行。



H3運載火箭是日本新一代主力運載火箭，由日本宇宙航空研究開發機構和三菱重工業公司聯合研發。此前已發射的5枚H3火箭均為“22S”構型，即第一級箭體主發動機採用兩台液體燃料LE－9膨脹循環氫氧發動機，另外配備兩個固體燃料推進器。而H3運載火箭6號機採用的是“3－0”新構型，即使用3台液體燃料主發動機而沒有助推器。這將是日本首次發射無助推器的大型液體燃料運載火箭。



新華社援引日本共同社、《產經新聞》等媒體報導，日本宇宙航空研究開發機構29日報告說，7月進行的6號機“3－0”構型第一級箭體台架點火試驗雖然充分獲取了箭體和設備的運行數據，但在試驗中發生了氫、氧燃料箱壓力不達標的故障，難以向主發動機提供足夠燃料。需要花時間解決這個問題並重新進行台架點火試驗，這可能導致6號機發射無法按原計劃在2025財年（2025年4月至2026年3月）進行。



日本宇宙航空研究開發機構表示，上述問題是“3－0”構型特有問題，不影響使用固體推進器的H3火箭7號機，7號機仍將按計劃於今年10月下旬發射。



在當天的會議上，日本宇宙航空研究開發機構還報告了正在研發中的小型固體燃料火箭“埃普西隆S”的相關情況。這款火箭在2024年11月進行的第二級發動機燃燒試驗中出現燃燒異常並引發火災。該機構說，由於查明原因需要較長時間，所以正在考慮改變研發計劃，將“埃普西隆S”的第二級發動機從正在研發的E－21變更至其前身“強化型埃普西隆”使用的M－35發動機。



媒體報導稱，日本宇宙航空研究開發機構考慮變更發動機是為了使“埃普西隆S”盡快投入實際運用，但這一變更會導致其發射能力低於最初目標。