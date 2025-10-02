且十：遇水則衰　民進黨執政顯著特徵

花蓮縣光復鄉災區空拍照片。（照片：林保署花蓮分署提供） 中評社北京10月2日電（作者 且十）超強台風“樺加沙”給台灣帶來強降雨，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤。汹湧的洪水挾著泥石流吞沒了光復鄉，截止9月28日，已造成17人死亡、7人失聯、93人受傷。



今年7月，台風“韋帕”過境台灣，雨水造成馬太鞍溪山體滑坡阻塞，形成堰塞湖。兩個多月來，巨大的堰塞湖猶如懸在下游民眾頭上的炸彈，隨時都有“爆炸”的危險。然而，賴清德民進黨當局正忙著大罷免，哪有時間和精力顧及這個政治色彩偏藍的山區偏鄉的安危？直至“樺加沙”的超強豪雨引爆這棵早該排除的炸彈。光復鄉悲慘的災難，照出了民進黨當局的無能和無恥。



台灣地處亞熱帶，台風挾暴雨是常見的自然現象，而台灣山高流短水急，水治理是執政當局最基本的能力、也是民眾對當局最基本的執政要求。民進黨第二次執政已經連續三屆九年多，但是，在水治理等基礎設施建設上，卻是永遠都沒有完成的作業，遇水則衰，成為民進黨當局執政的一個顯著特徵。



大家還記得2018年8月，台灣南部地區遭到暴雨襲擊，造成7死101傷。當時的地區領導人蔡英文竟然乘坐“雲豹”裝甲車視察災情，被憤怒的群眾攔住，要求“下來走兩步”，最終蔡英文被迫走出裝甲車。



2018年，也適逢島內“九合一”選舉，國民黨籍的韓國瑜以高出15萬票的優勢大勝民進黨籍的陳其邁。高雄是綠的出汁的地方，民進黨連續執政20年，被譽為“放個西瓜都能贏”，韓國瑜能一夕翻轉綠營“鐵票艙”，有很多原因，但是，高雄雨水歷久不退、韓國瑜團隊在大水後找出高雄道路上有上萬個“天坑”，揭穿民進黨治理高雄“神話”就是一個重要因素，高雄民眾用選票教訓了民進黨。



今年7月，台風“丹娜絲”席捲南台灣，重創了賴清德的“發家之地”台南，許多居民住家屋頂被掀掉。凄風苦雨中，民眾終於盼到賴清德來勘災。但是，什麼都沒有帶來的賴清德要民眾自己爬屋頂，造成70歲老翁從梯子上摔下重傷至死。在隨後而來的“核電”公投中，南台灣用同意票遠超不同意票教訓賴清德。

