中評觀察：全球秩序的未來和印度的地位

毫無疑問，全球秩序正處在轉型之中。中國的官方說法是"百年未有之大變局"。全球秩序變化的推動力主要是中國及發展中國家，或者說新興經濟體的崛起。與之相對的是美國和西方的相對衰落。最近幾年發生的新冠疫情和俄烏衝突都加速了全球秩序的轉型。



現在正在發生變化的全球秩序是第二次世界大戰之後形成的，名義上是以聯合國為核心的國際秩序。但實際上，在這個秩序形成之後的大部分時間裡，是一個以美國和西方為主導的國際秩序。美國和西方為控制世界建立了一系列的規則和機制，包括聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織、世界貿易組織等國際組織及其規則。但由於二戰後歐洲、日本的復興，以及東亞經濟崛起，美國不斷對這個全球秩序進行調整，以維護其世界霸權。可以看到G7的出現，後來G20的出現，都是美國希望在其可控範圍內對全球秩序進行調整，以維護其世界霸權地位所作的努力。



對於發展中國家來說，這一全球秩序是不公平的，因此從20世紀60至70年代開始，發展中國家就要求建立政治經濟新秩序。但是發展中國家也沒有採取激進手段要求徹底推翻美國和西方主導的世界秩序，而是要求美國和西方進行漸進改革。G77＋中國、上海合作組織和金磚國家都是提出這樣的要求，希望推動全球秩序的漸進改革。雖然現有全球秩序有其不公平、不合理之處，但是發展中國家認為聯合國的建立是人類的進步，應該真正實現以聯合國為核心的多邊主義。因此，站在美西方的立場上，包括中國在內的發展中國家都是修正主義者。



但與美國相比，包括中國在內的發展中國家都不能算是修正主義者。中國等發展中國家只是希望推動現有秩序的漸進改革，使它更加公正合理，真正實現多邊主義。而美國特朗普所做的，是放棄所有那些它自己建立起來的，但是現在不符合其利益的國際機制及規則。美國政策的不確定性及其造成的混亂導致全球很多地方陷入動蕩，包括印度在內的個別國家為了追隨美國，罔顧是非、顛倒黑白，反而不斷地說中國的崛起引起地區動蕩。

中國和印度都希望實現世界多極化，中國希望建設人類命運共同體，而印度希望實現“多極亞洲、多極世界”，多極亞洲是多極世界的前提。現在，印度人又進一步提出所謂“多極地區”，即任何一個大的地區都必須是多極的。但是對於特朗普來說，他可能只希望實現三極世界。特朗普曾講過，他希望與習主席、普京總統坐在一起討論世界的問題，但沒有提到其他國家。在特朗普看來，歐洲、日本和印度都是美國的小夥伴，即便他們自己認為是全球大國，也只是二流全球大國。在特朗普的眼中，真正的全球大國衹有中國、美國和俄羅斯。



今年2月莫迪總理到華盛頓去拜見特朗普時，特朗普提出的條件就已經十分明確：其一，在安全戰略上，印度要像日本那樣主動為美國在亞太地區分擔義務，自掏腰包、出人出力遏制中國；其二，必須解決貿易逆差問題，特朗普直言印度是“關稅大王”，覺得印度對美貿易逆差不可接受；要求印度市場全部向美國開放，而美國卻要對印度設置關稅；其三，印度必須高價向美國購買武器裝備和油氣能源；其四，印度必須幫助特朗普解決印度裔移民問題。



非常清楚，特朗普希望印度成為美國的“小夥伴”。而印度認為自己是一個“戰略自主”國家。在關稅問題上希望得到美國的豁免或者優惠，以便於印度繼續執行其經濟超越中國，在全球產供鏈上“替代中國”的目標。但今年5月印度和巴基斯坦的空戰發生之後，印度被打掉了7架先進戰機，印度在特朗普眼中的戰略價值幾乎徹底消失。印度在南亞和印度洋地區的地緣政治中心地位已經發生動搖。特朗普是一個非常務實的人，他更看重巴基斯坦的戰略地位，更欣賞巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥。



目前看來，在中國“9／3”閱兵之後，特朗普希望與中國繼續通過談判和做交易的方式解決兩國貿易問題、台灣問題的可能性繼續增加，甚至有可能在亞太地區實現G2。那麼在這種情況下，印度又能做何選擇？印度希望利用中美地緣戰略競爭，以實現“趁亂崛起”的大戰略可能永遠都無法實現了。無論印度將來要站在哪一邊，都不再重要。



（作者為上海國際問題研究院南亞研究中心主任、研究員）