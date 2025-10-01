快評：華府聲稱對台立場不變　“戰略欺騙”？

中評社快評／華爾街日報近日報導稱中方敦促美方明確表態反“台獨”之後，美國國務院回應稱，美國對台灣的立場沒有改變，仍堅持一中政策，其依據是“台灣關係法”、美中三個聯合公報，以及所謂的“對台六項保證”。華府還稱，美方一貫表明，反對任何一方片面改變現狀。



美國國務院上述回應，與過去美方所表述的立場一致，的確沒有什麼變化，但帶有欺騙性。近期突出的例子，是美國在台協會（AIT）早前拋出所謂“台灣地位未定論”，蓄意歪曲事實、模糊台灣歸屬問題。美方借所謂的“台灣地位未定論”又一次操弄涉台問題，用心險惡。



上月中國“九三大閱兵”之後，美國精英對中國軍力崛起有更深認識。有分析認為，美國未來會被迫在軍事上放棄台海。不過，外界也留意到，特朗普政府在中國“九三大閱兵”之後將美國國防部改名為戰爭部；美國戰爭部部長赫塞斯昨日向約800名美軍將領和高階指揮官發表談話時表示，預計下個月將針對美國所面對的威脅，以及如何嚇阻中國發表談話。



是軍事上放棄台海？還是準備作戰？美軍面臨艱難選擇，外界將會試圖從赫塞斯即將發表的談話中去找尋答案。中時新聞網昨天發表的一篇分析文章提醒，在中美關係中有“戰略欺騙”的影子；由於美國出現衰敗趨勢，外界更加需要高度警惕美國的“戰略欺騙”及其隱形運用。



特朗普重返白宮之後，華府對台政策有交易性和多變性特徵。也許美國仍想通過在實際政策中運用“戰略欺騙”獲取利益，但這是有風險的，而且不容易成功。