美軍將領大會召開　防長強調“正確的文化”

中評社香港10月1日電／美國國防部長赫格塞思召集的美軍將領大會9月30日在弗吉尼亞州匡蒂科的海軍陸戰隊基地舉行。赫格塞思發表講話稱，國防部需要有“合適的人才”和“正確的文化”，並就此提出10項新指令。



在近50分鐘的講話中，赫格塞思指出，長期以來，誤導性的政客迫使美軍關注錯誤的事情，而他致力於清除那些在過去幾年中削弱“戰爭部”殺傷力的“明顯干擾”。



新華社報導，赫格塞思的新指令包括強化體能標準和測試，加強儀容要求，對所謂“有害領導力”“霸凌和欺凌”政策進行全面審查，終結“如履薄冰”和零失誤的指揮文化，解放已經被“武器化”的監察流程等。此外，赫格塞思還抨擊“多元化、公平與包容”項目，強調“基於業績”的晉陞。



在強化體能標準和測試上，赫格塞思表示，從事作戰相關職業的軍人必須按照男性標準進行體能測試，成績需達到70%的評分或以上。在外表儀容上，赫格塞思宣佈不再允許留鬍鬚，並批評發胖的士兵和將領。此外，將對國防部監察長辦公室和平等就業機會辦公室等機構進行改革。



赫格塞思講話後，美國總統特朗普現身會議現場，並發表了一個多小時、內容廣泛的講話。特朗普批評“激進左翼民主黨人”，並稱美國正遭遇“內部入侵”。他說，應該把美國的“危險城市”作為國民警衛隊的訓練場。



美國國防部當天在社交媒體上對大會進行了直播。一些網民留言關注特朗普政府召集駐海外各地的美軍將領回國開會的開銷，並質疑為何不通過郵件、線上會議等方式進行。



這次會議正值赫格塞思推動國防部大規模改革之際，改革措施包括裁減現役美軍20%的四星上將，以及將“國防部”更名為“戰爭部”。今年早些時候，任職不到3個月的赫格塞思就因涉嫌在群聊中洩密而陷入“信號門”風波，引發國防部人事“巨震”，被指責令五角大樓陷入“徹底混亂”。