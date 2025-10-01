】 【打 印】 
李家超：香港主動對接國家發展戰略　
http://www.CRNTT.com   2025-10-01 23:09:35


香港特區舉行國慶酒會（中評社 盧哲攝）
　　中評社香港10月1日電（記者　盧哲）10月1日是中華人民共和國成立七十六周年。香港特區當日上午在會展中心舉行國慶酒會。香港特區行政長官李家超致辭表示，國家堅持對外開放，全面推動高質量發展，在全球治理體系變革中貢獻中國智慧，展現大國擔當。特區政府會主動對接國家發展戰略，發揮“一國兩制”下香港的獨特優勢，著力做好三方面的工作。

　　李家超表示，今年是“十四五”規劃的收官之年、是“十五五”規劃的謀篇布局之年，亦是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，提醒我們既要銘記歷史，更要展望未來。
　　 
　　李家超說，回望過去四分之三個世紀，中華民族走過了極不平凡的征程。從抗戰勝利到建國初期的艱辛奮鬥，從改革開放邁向新時代高質量發展的經濟騰飛，中華民族實現了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。如今，國家穩居世界第二大經濟體，是製造業第一大國、貨物貿易第一大國，國力強大，成就舉世矚目，國際影響力舉足輕重。
　　 
　　“上月三日，我率領300多位由香港各界人士組成的代表團，到北京參加抗戰勝利八十周年紀念大會和閱兵典禮，見證我們國家以最莊嚴和自信的方式紀念勝利、銘記歷史、緬懷先烈。我深感振奮、光榮和自豪。”李家超說，這次閱兵是全面推進中國式現代化進入新征程的一次閱兵，充分彰顯國家在捍衛主權、安全、發展利益，以及維護世界和平的強大能力。在紀念大會開始前，習近平主席在天安門城樓觀禮席和六位抗戰老戰士親切握手，當中包括來自香港、現年94歲的東江縱隊老戰士羅競輝先生，充分彰顯中央對香港的高度重視和親切關懷。 


