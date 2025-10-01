中評社香港10月1日電／當地時間1日凌晨0時，美國聯邦政府時隔近七年再“停擺”。這意味著除了被視為提供“必要服務”的政府雇員外，數十萬聯邦雇員將被迫無薪休假，部分公共服務可能被暫停或延遲，經濟數據發布也將受到影響。



新華社報導，美國參議院當天未能在政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案。民主黨要求加強醫保相關福利，訴求包括延長即將於年底到期的《平價醫療法案》加強型補貼、恢復部分合法居留的移民享受《平價醫療法案》福利。共和黨對此表示反對，並推動暫時維持現有政府撥款水平。近日來，共和黨人和民主黨人持續互相指責，稱對方迫使政府“停擺”。



政府“停擺”後，空中交通管制和執法人員等提供“必要服務”的政府雇員將繼續無薪上班，在國會通過臨時撥款法案、結束政府“關門”之前，他們無法領取工資。此外，數十萬聯邦雇員被迫無薪休假，一些公共服務將受到影響。



布魯金斯學會日前發文稱，政府關門可能帶來諸多干擾，例如護照、小型企業貸款或政府福利申請處理延遲，國家公園遊客中心和公共廁所關閉，食品安全檢查減少，以及其他各種不便。



國會預算辦公室此前估計，政府“關門”將導致大約75萬名聯邦雇員被迫無薪休假，他們工資的每日總成本約為4億美元。在政府重新“開門”後，工資將會補給這些聯邦雇員。在2018年年底至2019年年初政府“關門”期間，持續35天的僵局給一些聯邦雇員帶來經濟困難，也造成機場安檢員人手緊缺等實際問題。



美國聯邦預算問責委員會主席馬婭·麥吉尼亞斯在一份聲明中說，政府“關門”並不會節省開支，反而是在浪費錢。