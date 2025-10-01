拖網捕撈和氣候變暖加劇海洋中汞釋放風險

中評社香港10月1日電／汞是劇毒污染物，可通過食物鏈大量富集，威脅人類健康。由中國、美國、英國、荷蘭4國科學家組成的聯合研究團隊首次發現：拖網捕撈和氣候變暖正頻繁擾動全球大陸架汞匯，使大陸架海洋沉積物中的汞有加速釋放的風險，威脅全球漁業安全及人類健康。這一全球汞循環研究領域重要進展近日在國際期刊《自然·可持續性》上發表。



汞匯是指能吸收、固定或儲存汞，從而使其從活躍的地球循環中暫時或永久移除的生態系統。海洋沉積物被認為是汞的最佳封存場所。



新華社報導，北京大學城市與環境學院劉茂甸研究員、王學軍教授領銜的國際團隊，建立了一個全球大陸架沉積物的汞含量觀測數據庫，通過構建高分辨率數據集與多過程耦合模型，對全球大陸架汞封存功能進行精確量化，首次發現人類的拖網捕撈與疏浚作業每年可擾動5000多噸大陸架沉積物中的汞。



王學軍說，大陸架如同海洋的“腎臟”，可高效濾除水體中的有毒汞，降低汞對沿海漁業和人類健康的威脅，但拖網捕撈船和疏浚活動正摧毀著這一“腎臟”功能。“拖網船駛過海床時，可能會加速海床沉積物中歷史汞的釋放。”



研究還發現，氣候變暖也加劇了沉積物中汞的溶解和釋放。數據模型顯示，若全球升溫1.5至5攝氏度，沉積物汞向水體的自然釋放就將在本世紀末加劇6%至21%。海洋變暖預計會增強沉積物中有機質的降解，促進汞的溶解與釋放。該過程還可能與更頻繁的風暴等氣候事件協同，加劇沉積物汞向水體的釋放。



面對汞污染風險，研究團隊認為，各國需協力遏制氣候變暖，進一步削減燃煤、采礦等汞排放源，同時限制拖網作業，設立污染物敏感海洋保護區，以降低沉積物汞活化速率。“將汞管理、漁業政策與碳中和目標結合，有助於守護人類健康，保護海洋生態。” 劉茂甸說。