美研究人員用人類皮膚細胞生成功能性卵子

中評社香港10月1日電／新華社報導，美國俄勒岡健康與科學大學研究團隊9月30日在英國《自然-通訊》雜誌上發表一項新研究，提出一種利用人體皮膚細胞生成卵子並培育早期人類胚胎的全新概念驗證方法，為未來治療不孕不育提供潛在新途徑。



研究人員將這種方法稱為“有絲-減數分裂”，結合了有絲分裂和減數分裂的特點。與將幹細胞重編程為精子或卵細胞的傳統思路不同，這種方法基於體細胞核移植技術：將人體皮膚細胞的細胞核移入去核的供體卵母細胞內，在卵細胞質作用下，皮膚細胞核丟棄一半染色體，最終形成具有23條染色體的卵子，再通過體外受精與精子結合生成胚胎。



研究團隊表示，他們已培育出82枚功能性卵母細胞，並通過體外受精進行實驗。大多數胚胎在發育到4至8細胞階段後終止，並存在染色體異常；約9%的胚胎在受精6天後發育到囊胚階段。研究人員未將這些囊胚繼續培養或移植。



研究人員指出，這一方法可能為因高齡或接受過癌症治療等原因導致卵子缺失的女性帶來希望。但他們強調，該方法目前僅處於概念驗證階段，至少還需要十年進一步研究，在確認其有效性和安全性之前，尚無法進入臨床試驗。



論文第一作者、俄勒岡健康與科學大學胚胎細胞和基因治療中心高級研究助理努里婭·馬蒂·古鐵雷斯表示，團隊將繼續研究染色體如何準確配對和分離，以形成具有正確染色體數量的卵母細胞。如果胚胎染色體數量過多或過少，通常難以正常發育。