吳英鵬答中評：國家支持下香港必能由治及興

港區廣東省政協委員、大律師吳英鵬（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月2日電（記者 盧哲）10月1日是中華人民共和國成立76周年國慶日，香港特區政府當天上午在香港會議展覽中心舉行國慶酒會。出席酒會的港區廣東省政協委員、大律師吳英鵬接受中評社記者訪問時表示，堅信在國家支持下，香港必能鞏固全球金融中心地位，發展經濟，改善民生，實現“由治及興”。



“受邀出席國慶酒會，我感到榮幸與振奮。”吳英鵬說，特區行政長官李家超在酒會致辭中回顧國家七十六年崢嶸歲月，從抗戰勝利到改革開放，從經濟騰飛到全面推進中國式現代化，展現了中華民族偉大復興的磅礴氣象。“我尤其認同特首強調的‘統籌好安全與發展’——香港須堅守‘一國兩制’初心，完善維護國安機制，積極對接好、完成好‘十四五’與‘十五五’等國家重大戰略計劃，發揮香港金融、貿易、法律等方面的獨特優勢，助力國家高質量發展和高水平對外開放。展望未來，我堅信在國家支持下，香港必能鞏固全球金融中心地位，發展經濟，改善民生，實現‘由治及興’。”



吳英鵬談到，行政長官上月發表的《施政報告》立足香港“由治及興”關鍵節點，為香港未來發展繪制了清晰藍圖。“社會對《施政報告》反應正面，我也對香港的未來充滿信心，特別是《施政報告》強調經濟與民生相輔相成，這符合香港社會當前最迫切的需求。”吳英鵬說，“我期待政府能切實疏通紅利轉化的瓶頸，讓金融、貿易等優勢行業的發展成果，能更快惠及各行各業，進一步改善就業和收入，讓市民切實感受到經濟發展帶來的獲得感。”



吳英鵬表示，樂見《施政報告》主動對接國家重大發展戰略，包括積極參與粵港澳大灣區建設、北部都會區建設等重大項目，這既是以香港的傳統優勢助力國家高質量發展，也是香港突破自身發展瓶頸和改善民生的重大舉措。“我相信，在中央政府的大力支持下，特區政府必定能團結帶領香港各界，充分發揮‘一國兩制’的制度優勢，把握歷史機遇，再創輝煌。”