中評鏡頭：國慶酒會上的香港青少年

參與活動的老師與學生在舞台前方開心合影留念（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月2日電（記者 盧哲）10月1日是中華人民共和國成立76周年國慶日，香港特區政府當天上午在香港會議展覽中心舉行國慶酒會。香港特區行政長官李家超及一眾嘉賓為國慶酒會主禮，共同舉杯祝福祖國富強昌盛，香港繁榮穩定。當天現場數百名來自全港各界別的代表嘉賓參與。而在酒會活動中，還有不少香港青少年的身影。



實際上，每年香港的回歸、國慶等重大紀念日的活動上，幾乎都會安排香港青少年合唱團體表演，其中包括專門的歌曲表演，及與全場一同高唱國歌。因此在每年國慶酒會的舞台右側，會固定有穿著校服的香港青少年團體的位置。



而在不同的活動中，特區政府作為主辦方，也會安排香港中小學生帶來不同形式的表演。例如今年的國慶酒會是安排了一群9歲至25歲的香港少年及青年，帶來了一段充滿中國風情的舞蹈。而在酒會大廳外的展廳，還有一群中小學生演奏團，帶來充滿中國特色的演奏表演。



在國慶酒會現場，祝酒儀式結束後，參與活動的老師與學生在舞台前方開心合影留念。有舞蹈老師告訴中評社記者，香港的學校和家長都十分鼓勵學生多參與相關的表演活動，他們認為這除了能鍛煉學生各項能力之外，也是一種加深對祖國的認識及傳承中華文化的很好的方式。

