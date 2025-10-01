富權：民進黨當局開始“追殺”黃國昌？

中評社香港10月1日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：民進黨當局開始“追殺”黃國昌？以下為文章內容。



在民進黨當局“追殺”台灣民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲的過程中，發揮重大作用，不斷“獨家爆料”，因而被形容為民進黨當局“追殺”柯文哲的“白手套”的某媒體，近日“再立新功”，緊密配合民進黨“立委”，“揭爆”民眾黨現任主席黃國昌組建“狗仔集團”，借助“吹哨者協會”鎖定政敵進行監控。隨後被爆參與“狗仔集團”活動的中央社記者謝幸恩被迫辭職，緊接著《菱傳媒》也被其母集團台鋼集團決定，九月三十日起停止運營。



這個事態，可能有更深一層的背景意圖，民進黨當局是要充分利用這個“抓手”，達致“一箭三雕”之目的。其一是要在民眾黨實行“不分區立委二年條款”前，先行在輿論上“搞臭”黃國昌，並摧毀其“揭弊人設”，在明年一月三十一日“二年條款”生效，黃國昌辭去民眾黨“不分區立委”，依法不再享有刑事豁免待遇之後，就“揭爆”其可能會有的涉及刑事方面的“黑材料”，民進黨當局的檢調機構就可對其實施拘捕偵查，從而徹底擊潰“藍白合”的任何組合。



實際上，正如筆者昨日分析，因為根據《“總統”“副總統”選舉罷免法》規定，曾犯貪污罪，經判刑確定者；受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不具參選的資格。估計民進黨當局為了進行“執政保衛戰”，對柯文哲在“二零二八”參選進行狙擊，可能會搶在二零二七年十一月“中選會”進行參選人登記作業之前，由台北地方法院一審判決柯文哲十年以上的徒刑，他就將喪失參選的資格。屆時，民眾黨參與“藍白合”的人選，就可能是黃國昌。這樣，就可徹底擊潰“藍白合”，而且也將會導致“柯粉”及“小草”群龍無首，民進黨再設法將其中一些並不支持中國國民黨的青年，引流回支持民進黨。而國民黨的候選人在自身基本盤偏弱下，可能又讓賴清德得以“少數當選”。



從賴清德在黨內的競爭對手鄭文燦，到其在黨外的選戰對象柯文哲，都遭到司法機關“追殺”的“軌跡”看，將會嚴重威脅賴清德連任之路的黃國昌，可能也會是民進黨當局“追殺”的重要目標。而目前被爆的“組建狗仔集團”，嚴格來說並不觸及刑事，但不排除在日後“有需要”時，拋出可以“入刑”的“黑材料”。其實，因為黃國昌現在是在任“立委”，依法享有刑事豁免權，因而即使是現在“爆料”，也等於是“濕水棉花——冇得彈”，白白“嘥料”，而且也容易“打草驚蛇”。不過，仍是有必要搶在黃國昌享受刑事豁免權期滿之前，先行爆一些不涉刑事的“黑料”，以從輿論上“搞臭”黃國昌，並摧毀其“揭弊人設”。屆時要真正“開刀”時，就方便得多。

