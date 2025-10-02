章念馳：記黃年先生　思兩岸關係演變

黃年先生 中評社香港10月2日電（章念馳口述 章明徠筆錄）稍知一點兩岸關係的人，無不知道台灣有個《聯合報》。它是溝通兩岸的橋樑，如果沒有《聯合報》，台灣對大陸或者大陸對台灣的瞭解就會有更多盲點。



《聯合報》的創辦人王惕吾先生是蔣介石的近臣，隨國民黨去台灣，在蔣介石的授意下創辦《聯合報》，成了國民黨最重要的喉舌，忠實地捍衛國民黨的權威，堅定地堅守一個中國原則，不遺餘力地支持統一，立場堅定地反對“台獨”。當時的兩岸關係，“一個中國”根本不是問題。95%以上台灣人認同自己是中國人，95%的人也擁護統一。當時台灣還有《國統綱領》，還設立了“國家統一委員會”，兩岸鬥爭焦點是誰代表一個中國，用什麼方式來統一，誰來統一誰。《聯合報》就站在一個中國的法統上，堅守“漢賊不兩立”的立場，各自為主服務。他們的“一個中國”觀念甚至比我們還堅定，因為台灣已經無路可退，“台獨”對他們不啻是滅頂之災。



台灣曾經歷了半個多世紀封閉、專制的統治。一切都是黑箱操作，人民幾無知情權。隨著時代變遷，國民黨開放黨禁、報禁，走向本土化，民主化也乘勢而起。人民普遍感受到知情權的歡樂，報紙也竭盡所能報導台灣的大大小小事情，以取悅人民。社會的透明度大大提高，台灣當局變得無密可保，所以閱讀台灣報刊成了瞭解台灣最重要的窗口。



我每天強讀台灣報刊，所以在對台研究方面有比較大的發言權，有關部門還專門請我去講如何讀報，如何從報紙上瞭解台灣的一切變化。我尤其愛讀《聯合報》，他們是站在整個中國立場上來看待問題，跳出了狹隘的國共鬥爭和統獨鬥爭，與我的理念非常契合。汪道涵與我們一些學者，正是站在整個中國的立場上，站在中國實現現代化的立場上，站在民主復興的立場上審視問題的。當然，《聯合報》每期也會刊登大陸新聞，報導許多台灣人不知，甚至連大陸人都不知道的消息，讓我們又愛又恨。

