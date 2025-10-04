章念馳：百歲壽星劉國瑞 一生為兩岸奔走

劉國瑞先生 中評社香港10月日電（章念馳口述，章明徠筆錄）國老是人們對劉國瑞先生的昵稱與尊稱。他是《聯合報》的總編輯，《經濟日報》的社長，聯經出版社的發行人，他一生與其說是媒體人，毋寧說是一個出版人。他曾獲得台灣當局頒發的出版人最高獎項，這是沒有第二人能獲得的殊榮。



兩岸關係剛剛解凍，人員開始往來，台灣的出版人就紛紛來到大陸，從文革浩劫的灰堆中搶救中國文化。他們到處訪問劫後餘生的著名學者，約他們出版新著，保存他們一生研究的成果。這使這些學者們看到了學術生命的新希望，紛紛將他們的著作交台灣出版，台灣的出版界由此出了一大批代表中國學術文化精華的精品力作，彌補了大陸的出版難，搶救了大陸的傳統文化研究。



國老就是其中一位，如顧頡鋼日記就是從顧頡鋼兩個女兒手中搶救出來的，幫助他兩個女兒整理出版，了結了顧頡鋼的心願，出版了十多冊洋洋灑灑的顧頡鋼日記。這是一部很重要的史料，如果不是他們的搶救，也許從此就消失在人間了。顧頡剛兩個女兒高興得不得了，也不向出版社索回原稿。國老對他兩個女兒說，這是很重要的史料，你們一定要自己保管好，不可輕易棄之，於是顧先生兩個女兒感激地收回了原稿。又例如，他們抓緊整理出版了錢穆全集，洋洋灑灑六十幾本，裝幀大氣，令人愛不釋手，這樣一部煌煌大著在國內是出版不了的。



聯經出版社不知在哪一年出版了一個大陸學者高行健的著作《靈山》，後來這部著作獲得了諾貝爾文學獎，聯經出版社高興極了，辦了一系列慶祝活動。但我們對此事幾乎不作反應，沒有一絲感到高興，因為高行健已經加入了法國國籍。



還有一位國內很著名的很引世人矚目的優秀學者，他很想到美國去遊學，但苦於沒有經費，國老他們毅然買下了他著作的出版權，送了他10萬美金，於是這位學者樂不可支地去了美國。但後來這位作者又將自己的出版權賣給了其他出版社，讓聯經出版社非常不高興。當時我們有些學者就很缺乏法制觀念，缺乏契約精神。

