快評：王金平肯定鄭麗文　黨魁之戰選情緊繃

中評社快評／國民黨即將於10月18日改選黨主席，候選人鄭麗文星期二拜會前“立法院長”王金平，王金平手寫三點提醒和期許，肯定鄭的論述能力和戰鬥力，“是當前國民黨最需要的”。



鄭麗文此前拜會了台中市長盧秀燕、前“內政部長”李鴻源、三三會理事長林伯豐等。拜會盧秀燕時，兩人一起大啖“可口牛肉麵”，盧數度大讚鄭戰鬥力十足，人格特質是“勇敢”，對鄭“祝福，加油！”



選戰倒數半個月，到了緊要關頭，黨內重量級人士公開表態，對選情可能起作用。鄭麗文、郝龍斌、羅智強等候選人都努力在爭取重量級人士支持，打名人牌。



前“立委”郭正亮近日披露，看過一份國民黨所製作、但不能公開的民調，目前有兩位候選人選情相當接近，其中“有一個大戶黨員組織強，有一個網路民調超強”。該份民調是針對國民黨員所進行的調查，從有關數據看，目前選情緊繃。



據媒體報導，此次國民黨主席選舉有效黨員為33萬1410人，較4年前減少近4萬票。選舉結構方面，過去大致包括軍系、組織票、自主黨員票、海外黨員票等；黃復興黨部裁撤後，自主黨員的比例大幅增加。



自2016年以來，國民黨已連續三次輸掉大選。黨內人士分析，黨內很多人期望新的黨主席能帶領國民黨贏得2026及2028選舉，重返執政；誰具備這種能力，誰將能獲得更多支持。選戰餘下半個月時間，選情緊繃，接下來可能還有變數。