消息人士稱哈馬斯或有條件接受“20點計劃”

中評社香港10月2日電／一名接近巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的消息人士1日告訴新華社記者，哈馬斯可能會有條件接受美國總統特朗普就結束加沙地帶衝突提出的“20點計劃”。



哈馬斯及巴勒斯坦相關派別圍繞該方案的討論當天進入第二天。這名消息人士表示，哈馬斯可能提出的條件是必須對該方案一些條款加以修改、明確以軍撤軍時間表和與哈馬斯相關的保障。



他說，哈馬斯要求以色列徹底停止在加沙地帶的軍事行動，並保證不會像去年11月與黎巴嫩達成停火協議後卻繼續空襲黎巴嫩那樣再次襲擊加沙地帶；此外，還要“制定以軍從加沙撤軍的具體時間表”。他強調，哈馬斯將是否解除武裝視為“存亡問題”，並指出加沙地帶重建應由巴勒斯坦機構而非“20點計劃”所謂的國際機構管理。



這名消息人士表示，“20點計劃”表面上有一些積極因素，但蘊含“長期風險”。在他看來，目前的版本與美方先前向多個阿拉伯和伊斯蘭國家提出的“特朗普21點中東和平計劃”存在“根本不同”，以色列總理內塔尼亞胡對其作了“重大修改”。



巴勒斯坦政治分析人士哈尼·馬斯里認為，該方案“存在嚴重風險”，它給予以色列“即時且確定的利益”，卻僅給巴勒斯坦人“模糊又拖延的承諾”。對該方案，只能“有條件地接受”，否則它將“成為一種新的殖民主義，破壞兩國方案”。



特朗普9月29日在美國白宮與內塔尼亞胡會談後宣佈，內塔尼亞胡接受“20點計劃”。哈馬斯隨後證實收到該方案，將以“認真積極的態度”研究並正式答覆。內塔尼亞胡當天稱，以方將根據哈馬斯釋放被扣押人員、“國際穩定部隊”部署和加沙地帶非軍事化等進展分階段撤軍，並在“可預見的未來”維持沿加沙地帶劃設的安全緩衝區。