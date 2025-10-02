香港邁向“由治及興”　鞏固優勢與發展並重

中評社香港10月2日電／大公報報導，據中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析，施政報告圍繞夯實增長引擎及鞏固樞紐角色兩大目標，提出由產業、基建、人才到民生的系統性舉措，展現香港邁向“由治及興”的發展決心。



首先，提出拓展離岸人民幣業務，包括完善跨境支付安排、推出人民幣債券期貨、推動人民幣櫃台證券納入“股票通”等措施鞏固優勢產業。金融科技與創新方面，發展實物資產代幣化（RWA）生態，支持代幣化存款、穩定幣監管立法及數字資產托管服務，強化監管與創新並重的金融科技環境。同時，香港將發展黃金倉儲、清算及代幣化黃金產品，拓展大宗商品交易。此外，推進綠色金融、優化私募基金稅制、吸引家族辦公室落戶等政策，亦有助香港成為國際資產及財富管理中心。產業建設方面，積極培育人工智能、生命健康、新能源、低空經濟等新興行業，設立人工智能（AI）研發院與超算中心，推動AI與醫療、金融等融合，吸引高增值企業來港發展。



加快北都建設 培育新產業



其次，建議北部都會區建設提速，首次設立“北都發展委員會”，並擬訂專屬法例，加快審批與項目落地。土地方面，將試行“靈活批地”、“分階段開發”；基建方面，加快北環線、港深西部鐵路等交通工程，支援大學城與產業園發展。同時強化香港作為“超級聯繫人”角色，一方面，成立“內地企業出海專班”，協助內地企業利用香港作為平台拓展海外市場；深化與大灣區在金融、數據、科技等互聯互通。另一方面，拓展“一帶一路”合作，爭取亞洲基礎設施投資銀行在港設立辦事處。



第三，提出未來五年將供應近19萬個房屋單位，並推出六項優化置業階梯措施，包括增加白居二配額、放寬轉讓限制及長者換樓安排。私人市場方面，優化“資本投資者入境計劃”，放寬非住宅投資比例，刺激市場交投。在家庭與照顧政策上，報告提出延長初生子女免稅年期、擴展嬰幼兒照顧名額及輔助生育服務。安老方面，擴大大灣區安老資助範圍，並建設照顧者支援平台，回應人口老齡化挑戰。以上措施旨在協助不同階層市民安居樂業，增加社會關愛共融。