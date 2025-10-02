逾34萬人維港賞煙花　夾岸歡呼

左圖：璀璨的煙花在維港夜空綻放，市民看得如痴如醉，紛紛舉機拍攝。；右上圖：行政長官李家超與夫人昨晚一同觀賞煙花。右下圖：有旅客專程乘坐東方明珠游船，出海觀賞煙花。(大公報) 中評社香港10月2日電／內地的國慶與中秋超級黃金周昨日展開，大批旅客來港歡度國慶，旅遊購物區人頭湧湧。昨晚在維港上空舉行的國慶煙花匯演，三萬枚煙花璀璨綻放，歷時23分鐘，吸引約34.4萬人在維港兩岸欣賞，超越原先預期。



大公報報導，八幕煙花主題涵蓋國慶、東江水供港60周年、港產大熊貓誕生等。煙花匯演期間，觀眾的歡呼聲不絕於耳。有德國遊客盛贊煙花構圖美麗，認為香港是繁華城市，令人向往。有內地遊客說，與女友牽著手看煙花，幸福感滿滿。



昨日下午3時，大公報記者在尖沙咀星光大道觀察，現場已經水洩不通，坐滿等候晚上看煙花的人潮。至傍晚6時，海濱幾乎是插針難入，市民和旅客均已找好了位置，靜靜等待匯演開始。



“發燒友”早上9時已霸位



來自廣州的旅客江先生說，早上9時已經到場，駐守在最佳的攝影點，打算拍攝大熊貓煙花，認為它“最有情懷”。他說不少人從小透過電視看香港的煙花匯演，配上維港美景，是一代人心目中的經典。



晚上8時，煙花匯演準時舉行。隨著第一發煙花劃破夜空，傳來震耳欲聾的歡呼聲。天上璀璨奪目，地上歡呼不斷，熱鬧非常。第四幕煙花“總是可愛大熊貓”，天上隱約看到大熊貓圖案，現場嘩聲一片，有小朋友一面看煙花，一面問家長，“有個大熊貓？是不是有四個？”



第五幕煙花是紅心圖案，觀眾紛紛歡呼。最後一幕“奮勇向前復興路”將匯演氣氛推上高峰，煙花以漫天的金、銀、紅為主，密集的花火照亮維港，觀眾的掌聲與歡呼聲不斷。

