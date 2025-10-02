調查：40歲以下逾四成人有老花症狀

機構建議，為防老花提早出現，市民可用“20-20-20”法則讓雙眼有足夠休息。（大公報） 中評社香港10月2日電／﻿老花一般在40歲左右出現，奧比斯與香港眼科學會昨日公布老花風險調查結果，顯示42%的40歲以下受訪年輕人有老花症狀，估計與近年大眾長時間觀看手機及電子產品屏幕有關。調查亦發現，超過一半的老花受訪者沒有佩戴老花眼鏡；有佩戴的受訪者中，約兩成人從不更換眼鏡。調查機構指，不合適度數的眼鏡，會加劇眼睛疲勞及誘發頭痛。



逾半患者沒佩戴老花鏡



大公報報導，兩機構於8至9月期間進行網上問卷調查，共收到1936份回應。40歲以下的受訪者中，42%人有夜晚視力變差、看書或看手機時不自覺將其拉遠距離、難以看清細小字體等老花症狀。49%受訪者每日使用手機超過4小時；83%人表示會在昏暗環境下使用手機或閱讀，當中15%人更經常如此。



調查顯示，53%受訪者表示有老花，但當中有52%人沒有佩戴老花眼鏡。有19%人從不更換老花眼鏡，8%人則3至5年始更換一次。驗眼習慣方面，僅38%受訪者表示每1至2年進行眼睛檢查，而38%人更是每5年以上始檢查一次，甚至從沒檢查眼睛。



奧比斯及香港眼科學會呼籲，40歲以上人士應每年驗眼。為防老花提早出現，日常應養成良好用眼習慣，包括不宜長時間使用手機，可以用“20-20-20”法則讓雙眼有足夠休息，即是每觀看電子屏幕20分鐘，就休息20秒，並看20呎以外的景物。