萬宜東壩疏導交通　旅客贊來得快、走得也快

左圖：昨日到東壩游覽的旅客大贊交通暢順，山水優美，紛紛在壩上打卡。；右上圖：在東壩小巴站頭忙個不停的站長盧先生表示，政府做好了疏導措施，昨日小巴由平日的4輛增至30輛。；右下圖：西貢萬宜路部分路段昨日安排單向行車，一度出現長龍，至下午3時許路面回復暢通。（大公報） 中評社香港10月2日電／內地十一黃金周假期昨日開始。西貢萬宜東壩水庫風景秀麗，一直是市民及旅客行山打卡的熱門景點。大公報記者昨日在東壩所見，川流不息的旅客只需數分鐘就可搭到小巴，交通運作十分暢順。不少曾來過的旅客形容昨日的交通是“來得快、走得也快”。



無人機協助監察交通人潮



﻿大公報報導，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強等多名官員，昨早到西貢萬宜東壩一帶視察。



陳國基表示，東壩深受港人及內地旅客歡迎，政府因應情況改善交通安排，包括增加專線小巴至30輛，並有額外10輛候命，警方與運輸署設立指揮中心，指揮交通及控制人流，並使用無人機協助監察運作情況；昨日交通整體暢順，秩序良好。至於現場部分道路“單線雙程行車”出現“對頭車”，他表示情況不理想，會與警方研究改善方法。



大公報記者昨日參考漁護署“萬宜水庫東壩人流資訊”網頁，人流狀況由上午約1000名旅客的“非常繁忙”程度，至中午1時下降到不足500人“中等”程度，至下午4時許再下降到200人以下的“稀少”程度，反映政府的優化措施有力、到位。記者現場訪問了多名內地旅客和市民，都對今次交通安排感到方便和滿意。



來自深圳的潘小姐表示：“首次來東壩，今早過關直接搭的士來，交通暢順，來得快，走得也快。傍晚會搭小巴出北潭湧，再轉的士返深圳。”



旅客楊姓姐妹表示，首次來東壩徒步游，交通暢順，全程未見有嚴重塞車的情況。由深圳到東壩準備來露營四日的旅客劉先生，大贊東壩的山水好美，曾來港多次，今次交通是最方便暢順的一次。另一名深圳遊客許小姐對交通安排感到十分滿意，並建議在沿途設立提供糧水補給的士多，方便大家。



“的姐”吳小姐不介意對東壩“禁的”，表示單在北潭湧已有不錯生意。