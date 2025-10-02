美新一輪加徵關稅生效　再次衝擊全球供應鏈

來源：香港商報 中評社香港10月2日電／香港商報報導，美國政府新一輪加徵關稅措施當地時間10月1日起將陸續生效，涵蓋藥品、木材、重型貨車等多個領域。有評論認為，本輪加徵關稅打著國家安全和保護美國製造的幌子，但實際上損人不利已，再次衝擊全球供應鏈的同時，不僅無法推動美國回流製造業，還會進一步提高國內民眾生活成本。



靠加稅迫回流言之尚早



美國依靠加徵關稅推動回流製造業，不少專家表示其實沒什麼效果。



以新一輪加徵關稅涉及的製藥業為例，美國政府此前對製藥商提出向美國消費者低價銷售、在美國建廠等要求，意圖以加徵關稅脅迫製藥產業回流。但業內人士普遍表示，談回流為時尚早。



一方面，政策不明讓很多藥企保持觀望。例如，受豁免藥品範圍依然模糊。目前，針對藥品的加徵關稅措施中尚未提及仿製藥。美國食品和藥物管理局數據顯示，仿製藥在美國處方用藥中佔比達90%。此外，美國政府既未說明已在美國設廠的藥企是否會被豁免，也沒有明確若企業只在美生產單一藥品，相關豁免是否涵蓋該企業在第三地生產的其他產品。



美國藥物研究機構和製藥廠商協會高級副總裁施賴弗表示，加徵關稅將阻礙藥企對美投資計劃，因為企業的關稅支出本可以用來投資治療方案與藥物的研發製造。據紐約時報報導，一些小型製藥公司可能因無力將生產轉移至美國，將會決定退出美國市場或出售產品線，進而影響部分對美藥品供應。

