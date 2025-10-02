為何倫敦跌出全球前二十大IPO市場

英國倫敦大本鐘的資料圖。新華社 中評社香港10月2日電／東升西降，今年香港新股集資上市（IPO）極為其暢旺，已穩居今年全球IPO第一位。10年河東，10年河西，相對今年倫敦的IPO案件數量卻急劇下降，外電引述最新Q3數字顯示，倫敦IPO目的地排名，已跌至第23位，竟被墨西哥、阿曼等地超越！倫敦作為國際金融中心地位岌岌可危！



香港商報網報導，今年以來，香港IPO總額接近1500億港元，位列全球首位，同時港股日均成交額逾2500億港元，同創歷史新高，可謂成積嬌人。彭博最新對全球最繁忙IPO目的地的排名統計顯示，倫敦的排名再下滑三位至第23名，被墨西哥、中東阿曼等發展中國家超越。



根據Dealogic數據顯示，2025年上半年倫敦證券市場僅有5例IPO，共籌資1.6億英鎊（約16.76億港元），創下自1995年Dealogic開始統計以來30年最低紀錄。



今年倫敦規模最大一宗IPO，為4月的會計師事務所MHA Plc上市，集資額9800萬英鎊（約10.24億港元）。這些交易均未涉及華爾街大型投資銀行，只由英國本土較小型金融機構安排上市。截至今年第三季倫敦情況更加嚴峻，集資額僅4200萬美元（約3.27億港元），較去年同期急跌了85%，跌幅非常驚人。



倫敦一直是三大國際金融中心之一，為何近年表現節節後退？涉及的因素眾多 ：



首先，英國內部因素，2025年英國經濟周期陷入低迷，投資者信心不足，令許多潛在IPO計劃都擱置或延後。英國上市公司規模亦整體持續流失，據統計過去 10年，倫敦交易所上市公司數量已減少，許多低估值的英國公司被私募股權基金收購並私有化，減少了上市意願，也加劇市場惡性循環，影響IPO市場氣氛。



第二方面全球競爭加劇，倫敦在走下坡，但其他市場正迅速崛起，不用提我們香港，例如新加坡今年躍升至IPO市場第9位，主要受房地產信託上市推動，涉資14.4億美元，而墨西哥今年經濟持續向上，上市交易金額排名第19位，達4.6億美元，幾乎是倫敦兩倍。



第三點欠缺科技賣點，英國近年在創新科技投入方面，落後於美國和中國。當今股市增長的火車頭全靠創新科網巨頭，大部分是美國公司，相對英國股市明顯缺乏科技與增長型的巨企，相較於美國納斯達克或紐交所，倫敦的估值倍數明顯較低，導致許多英國企業直接繞過本土市場，更傾向選擇紐約等美國市場上市爭取高估值。



第四點就是Brexit後遺症，英國脫歐後，歐洲企業大幅減少前往倫敦上市，加上英國對企業的監管環境日益嚴格，還有眾多複雜的稅務政策爭議，如資本利得稅調整，故中國流行時裝平台SHEIN曾計劃在倫敦上市，遲遲都未落實，所以不少企業更傾向選擇前往其他地方市場IPO，而不選擇在倫敦IPO。