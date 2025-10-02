黃金周旺爆全港　隨處可見內地客蹤影

尖沙咀廣東道一帶名店生意暢旺。 香港文匯報 中評社香港10月2日電／一連8天的內地國慶黃金周長假期昨日展開，大批旅客來港旅遊及消費，全港各區不同旅遊景點、博物館、食肆、商場、馬場隨處可見“食、買、玩”的內地客蹤影。香港特區政府入境處表示，截至晚上9時，48萬多人次入境，內地旅客佔22.4萬多人次，較去年同期增約5%；落馬洲支線是最多人使用的入境口岸，有8.8萬人次。數據顯示，最多內地客經高鐵西九龍站來港，有逾5.5萬人次。香港文匯報記者昨日上午到高鐵站直擊，當時已擠滿入境旅客，不少更是來自福建、湖南等廣東省以外的長途旅客，亦有不少旅行團抵達。雖然隨著旅客出行模式轉變，愈來愈多內地旅客更欲深度探索不一樣的香港，但尖沙咀廣東道一帶名店依然生意暢旺，店外湧現長長的排隊人龍，藥妝店亦擠滿選購熱門商品的旅客。



香港文匯報報導，高鐵站內不少旅客拖著行李箱，一家大小趁長假期來港旅遊，現場有大批職員疏導人流，同時回答旅客行程查詢及提供路線指引等。來自廈門的沈小姐表示，因香港距離廈門較近，高鐵車程僅約4小時，加上國慶假期時間充裕，故選擇來港旅行3天，“之前去過迪士尼，很好玩，想再來一次，還會到旺角逛街購物。”對於香港特區政府致力推動“無處不旅遊”，她亦指對文化類景點感興趣，若有時間會考慮參加龍城深度遊，瞭解九龍城寨的歷史和香港文化，或者到沙田馬場參觀，“我曾在內蒙古騎馬，十分期待能到香港的馬場體驗及購買紀念品。”



湖南客料消費5萬元



旅客簡先生與太太時隔5年再度訪港，專程帶同女兒齊齊欣賞國慶煙花匯演，並趁匯演前的空檔到尖沙咀附近逛街及拍照留念。他們指因沒機會在內地看賽馬，故對觀賞香港賽馬有濃厚興趣。

