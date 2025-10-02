英國發現兩種能傳播多種病毒的入侵蚊種

中評社香港10月2日電／一項針對英國入侵蚊種監測的同行評審研究顯示，英國發現了兩種能傳播多種病毒的入侵蚊子，而隨著氣候變暖，它們的數量正在增加，英國正面臨入侵蚊種定居的風險。



據歐洲疾病預防與控制中心此前公報稱，入侵蚊種，特別是埃及伊蚊和白紋伊蚊已入侵歐洲大陸並加速繁殖，而氣候變化更擴大了它們的生存範圍。可傳播登革病毒、黃熱病毒、寨卡病毒和西尼羅病毒等的埃及伊蚊和白紋伊蚊已對多國公共衛生構成重大潛在威脅。



新華社報導，為監測入侵蚊種，英國衛生安全局及其前身英國健康保護局等機構於2010年開始在英國展開監測，並於2016年開始在海港、機場和公路交通樞紐等地開始部署誘蚊產卵器用於監測和控制蚊子種群密度。2024年，在英格蘭、威爾士和北愛爾蘭的117個地點開展的誘蚊產卵器監測點已增至1070個。



英國衛生安全局等機構研究人員10月1日刊發在美國《科學公共圖書館·全球公共衛生》雜誌的研究報告說，2023年9月，在倫敦希思羅機場附近的一個貨運倉庫中發現了埃及伊蚊卵；2024年8月，在肯特郡的一個高速公路服務站，自2019年以來首次發現了白紋伊蚊。



研究人員指出，氣候變化會增加入侵物種向北擴張，增加疾病傳播的風險。歐洲疾控中心此前警告說，氣候變化或令蚊媒疾病傳播成為“新常態”。