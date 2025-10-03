中評現場：香港同胞慶國慶文藝晚會舉行

香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十六周年國慶文藝晚會10月2日晚在紅磡香港體育館舉行，圖為香港特別行政區行政長官李家超（左五）、全國政協副主席梁振英（左四）等嘉賓與現場觀眾合影（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月3日電（記者 盧哲）為慶祝中華人民共和國成立76周年，以“紫荊花開 ▪ 香滿神州”為主題的香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十六周年國慶文藝晚會10月2日晚在紅磡香港體育館舉行。



晚會由香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十六周年籌備委員會主辦，民政及青年事務局及民政事務總署協辦。香港特別行政區行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、中央政府駐港國家安全公署副署長陳楓、解放軍駐港部隊參謀長魏德明少將、前行政長官林鄭月娥、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、香港同胞國慶籌委會執行主席蔡冠深等嘉賓，與全港約5000名觀眾現場觀看了晚會。



今年晚會的主題為“紫荊花開 ▪ 香滿神州”，圍繞中華人民共和國成立76 周年，強調祖國與香港的共同發展及血脈相連。



中國人民解放軍駐香港部隊儀仗隊的持旗手持國旗進場，隨後全場奏唱國歌，晚會揭開序幕。全國政協副主席梁振英首先致辭。梁振英表示，未來一年是國家十五五規劃的開局之年，香港有無限機遇，也有為國家作出貢獻的巨大空間。要對“國家所需香港所長”有深入認識，要有務實和精準的對接，亦要全面貫徹落實“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，全方位多領域深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，與祖國內地實現互補互利，確保香港長期穩定繁榮。



梁振英說，過去一年，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，外部環境變化影響持續加深，但國家經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，經濟運行穩中有進，而國家經濟規模持續擴大，國內生產總值增速居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長作出主要貢獻。