中評關注：美學界籲維持美“一中政策”框架

美國與兩岸學者“二軌對話”討論穩定台海形勢之策 NCAFP報告 中評社華盛頓10月6日電（記者 余東暉）對於美國戰略學界近年來不時可聞的改變美國對台“戰略模糊性”的聲音，美國台灣研究學界的主流聲音依然是，美國應當維持過去45年被認為是成功的“美國的一個中國政策”框架，保持美國對台“戰略模糊性”。他們希望特朗普政府在台灣問題上不要發出混亂的訊息。



這是美國外交政策全國委員會（NCAFP）今年6月在紐約召開“兩岸三方二軌對話會議”所傳達出的信息。此次閉門討論聚焦於影響兩岸關係日益緊張的態勢，探討短中期台海和平與穩定的前景，提出加強溝通以降低衝突風險的建議。美方與會學者包括了薄瑞光、柯慶生、艾略特、葛來儀、何瑞恩、李淑珊、林洋、薩克斯、董雲裳等，他們大多數人被視為美國研究台灣學界的“建制派”。



根據董雲裳和斯巴克曼最近撰寫的此次“二軌對話”的紀要報告，三方（美國和兩岸）學者評估，當今台海形勢的現實是，各方都在按照各自的方式滿足各自的底線需求，但這一現狀正受到來自各方的挑戰。與會者一致認為，為了實現防止衝突和維持現狀的共同目標，各方都有責任採取糾正措施。台北和北京應各自消除兩岸民間交流的障礙，目前台灣方面面臨的障礙更加艱巨。