中評關注：美專家提出另類對台“戰略清晰”

史文建議美國政府走向明確表示不會派兵保台的“戰略清晰” 中評資料相 中評社華盛頓10月9日電（記者 余東暉）在美國戰略學界討論是否應當從含糊保台的“戰略模糊性”轉向明確保台的“戰略清晰性”時，美國亞洲安全問題專家史文（Michael Swaine）提出另類“戰略清晰性”：中短期內，美國應維持對台防衛“戰略模糊性”，但應明確表示反對“台獨”；從長遠來看，美國總統在做好準備後，應當轉向“戰略清晰性”－－明確宣示“美國不會出兵保台”，從而排除美中為台灣而戰的風險。



美國智庫昆西研究所高級研究員史文繼論述“台灣不是美國的關鍵利益，美國不應為台灣而與中國大陸發生戰爭”後，在該智庫最新的政策簡報中提出華盛頓“應超越戰略模糊，支持台灣但不承諾為台灣而戰”。他設想了美國從“戰略模糊”邁向“戰略清晰”的“兩步走”路徑。



第一階段，史文建議，在中短期內，美國應維持對台戰略模糊政策，同時做好向“不軍事干涉政策”轉變的必要準備。這些準備包括：華盛頓明確表示“反對台北採取任何單方面行動實現正式獨立”，復興美國正逐漸衰落的“一個中國政策”；重申美國對日韓等條約盟友的安全承諾，增強條約盟友的自衛能力，幫助台灣提高獨自防衛能力；鼓勵和支持日本緩和對華緊張關係的努力；啟動美中以成果為導向的戰略對話，對於戰略對話無法解決的問題要明確紅線及其後果；擴大與台灣的貿易投資和技術關係，但將台灣高科技能力轉移海外，緩解與大陸的經貿關係。