快評：兩岸論述交鋒　“九二共識”是試金石

中評社快評／“國民黨黨主席選舉辯論會”2日晚舉行，在第二階段媒體提問，首先聚焦國民黨兩岸路線，多位候選人都談到“九二共識”，態度、主張明顯有不同。



其中，郝龍斌說他“親美不跪美”，“和中不舔共”，“友日不媚日”，稱大陸要尊重“中華民國”存在的事實、澄清“九二共識”不等於“一國兩制”。羅智強稱“我是台灣人、我是中國人，我的中國就是‘中華民國’”，對兩岸政策就是“九二共識，一中各表”。鄭麗文主張兩岸要和解、要合作，在“一中憲法”底下，大開大合，在“九二共識”的基礎上重新大力推動兩岸交流對話。張亞中主張國共簽署和平備忘錄、協議，讓兩岸政經交流融合，最終兩岸協商統一。



從以上各人的表述、主張中，可見他們對“九二共識”、對兩岸關係的真正立場和態度。外界關注國民黨未來的兩岸路線，因為國民黨近年常被質疑遠離“九二共識”，5年前，2020年6月，國民黨改革委員會曾提出兩岸新論述建議案，其中沒提堅持“九二共識”，也未提反對“台獨”，整個論述被外界諷為“跟民進黨沒兩樣”。



大陸一向強調，在“九二共識”中，雙方都表明堅持“一個中國”原則、追求國家統一的態度。對於“一個中國”的政治涵義，雙方做了擱置爭議的處理。“九二共識”核心要義是“兩岸同屬一中、共同謀求統一”。



“九二共識”的歷史經緯和重要作用非常清楚，“九二共識”是檢驗一切善意與謀求兩岸和平發展的“試金石”。國民黨主席候選人的兩岸立場主張，已有較清晰表述，兩岸民眾、國民黨黨員都看在眼里，相信也已有判斷。