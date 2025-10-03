外資加速回流　搶吸中國股票

外資追捧中國科技股，騰訊及阿里巴巴的股價連日創出新高。（大公報） 中評社香港10月3日電／踏入第四季，恒生指數在阿里巴巴、騰訊等科技股帶動下升越27000點，但中國股票估值仍然吸引，價格未充分反映盈利前景。事實上，美國政府停擺進一步削弱美元資產投資信心，預期更多外資回流中國市場，搶吸港股及A股，這一波中資股升浪遠比預期為強勁、持續時間更為長久。



大公報報導，美國黨爭加劇，導致政府暫時關門，目前市場難料華府停擺持續多久，但肯定對美國金融、經濟造成一定衝擊，例如美元匯價應聲下跌，再次考驗97支持位。標普就美國政府停擺的影響作出評估，預期政府關門時間每持續一周，經濟增長將損失0.1至0.2百分點，不利企業利潤及增加債務風險，美國股市債市承受下行壓力可以想見。



事實上，美國關稅政策已促使全球減持美元資產，但特朗普政府仍繼續肆無忌憚，占盡全球便宜，美國正加速自毀長城。例如以保障本地就業為名，對H－1B工作簽證加征十萬美元天價費用，令美國進一步流失人才，促使美企職位外移，據報花旗集團計劃將近千個技術崗位轉移至印度。同時，為了重振美國製造業，特朗普計劃對不同行業加征進口關稅，如對重型卡車、專利或品牌藥加征25%至100%關稅，即使已與美國達成貿易關稅協議的英國，加征藥物關稅上亦不獲豁免，這反映特朗普政府反口覆舌，不排除有國家推翻早前與美國達成的關稅及投資協議，例如韓國表明對美國進行3500億美元投資隨時有變。



芯片提速發展 突破卡脖子



近月中國科技股當炒，自行研發AI芯片的阿里巴巴單月急升近50%，反映全球押注看好中國科技發展，半導體技術大突破，證明美國科技霸凌行為，對中國實施芯片出口管制注定失敗收場，但特朗普政府冥頑不靈，據報研究根據芯片數量對進口外國電子產品如電動牙刷、手機、電腦徵收額外關稅，以推動美國生產芯片。不過，在美設立芯片生產線需時，結果進口電子產品大幅漲價，勢導致嚴重通脹。



英偉達創辦人黃仁勳表示，允許對中國銷售芯片，有利推廣科技，符合美國利益，形容中國在芯片製造領域僅落後美國幾納秒，即十億分之一秒，凸顯中國科技自強自立取得成效，難怪過去數月外資大舉增持中國股票，刺激內地A股及港股在年內上升近兩成及三成多。阿里巴巴、騰訊昨日再分別創出年內高位，即股價見四年來最高，支持恒生指數向上突破27000點。



其實，過去三個月，內地A股、港股升勢加快，可見有大量新資金進場，有外資大行數據，全球對衝基金加倉中國股票的規模是多年來所未見。近日中國證監會透露，目前外資持有A股市值約為3.4萬億元（人民幣，下同），若然以此對比2024年底外資持股市值2.91萬億元，即今年來境外投資者淨買入A股近5000億元，外資加速回流，加倉中國呈現強烈積極性。



高盛料續有逾萬億資金進場



根據美資大行高盛數據，外資持有A股市值規模在2021年1月曾見3.94萬億峰值，估計未來還有2000億美元（約14240億人民幣）資金投入中國市場，看來外資持A股市值規模勢破紀錄。中國股票估值吸引、增長潛力大，已是全球不可忽視金融資產，外資紛紛將中國股票投資提高至超配評級，支持內地A股、港股上升行情。