香港樓市向旺短炒增　2天7宗獲利成交

荃灣荃景花園有上車盤4個月炒貴56萬。（大公報） 中評社香港10月3日電／受惠減息及施政報告利好，樓市氣氛延續旺勢，短線買賣趨增，踏入10月僅2天，住宅市場已知短炒賬面獲利成交約7宗，其中荃灣荃景花園有上車盤以378萬易手，短短4個月炒貴56萬，升幅逾17%。



大公報報導，樓價回升，部分投資者沽樓鎖定利潤。美聯物業區域營業董事梁浩文表示，屯門錦輝花園有炒家持貨僅3個多月即速賺，成交是4座高層D室，實用面積537方呎，屬3房間隔，投資者今年6月以370萬買入單位，其後隨即放盤，開價405萬元，最近獲區內用家洽購，僅議價3萬元即以402萬元承接，實用呎價7486元，比銀行網上估價388萬元高出14萬或3.6%，原業主持貨衹有3個多月，賬面獲利32萬元，單位期內升值8.6%。



荃灣區上車屋苑亦有炒家獲利離場，代理消息指出，荃景花園12座中層F室，實用面積380方呎，屬2房間隔，投資者於今年5月僅以322萬低價吸納，有見樓市氣氛回暖，隨即委托代理以稍低於市價放盤，並速獲用家以378萬元購入，實用呎價9947元，成交價比銀行網上估價低約6%，但炒家持貨衹有約4個月，賬面速賺56萬元，單位期內炒貴17.4%。



海濱南岸獲同區租客吸納



樓價升勢蔓延，身價千萬元的市區大型屋苑，開始出現小業主短線持貨賬面獲利個案。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，紅磡海濱南岸7座中層H室，實用面積590方呎，采3房間隔，單位座向北方，享內園泳池景，放盤短短1星期即以938萬元成交，實用呎價15898元。他指，新買家為同區租客，有感近年租金持續上揚，見上址擁裝修，考慮片刻即決定入市。據悉，原業主於2024年3月以908萬元購入物業，持貨僅1年半，因需經常往返內地經商，決定搬近口岸居住，現轉手賬面獲利30萬元，單位期內升值3.3%。

