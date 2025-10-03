近10%環球企業家考慮把個人資產轉移到香港

中評社香港10月3日電／滙豐環球企業家財富報告顯示，59%的環球企業家正以國際性的方式分散財富，且接近十分之一的企業家正考慮把個人資產轉移到香港。



該報告顯示，香港對尋求多元分散的亞洲企業家尤其吸引，是內地企業家（22%）及台灣企業家（26%）進行資金配置的國際性首選。同樣，內地企業家（78%）是最感興趣擴充業務到香港的市場之一。環球的企業家指出，香港擁有更廣泛的客戶基礎、能接觸較佳的專業服務及先進的科技，是其有意在此經營業務的主要原因。



儘管市況波動，地緣政局不明朗，但香港絕大部分（93%）的企業家都看好業務前景，且84%對個人財富有樂觀的展望，當中他們認為業務前景（51%）及投資組合的表現（46%）是最主要的兩項推動因素。



香港企業家在全球選擇居住地區時尤其具備流動性，當中八成持有多重居住權身分，全球排名第三，大幅高於56% 的環球平均值，其中超過一半 （54%）具有內地或新加坡的雙重居住權，其餘則涵蓋台灣、日本、英國及法國等地區。業務方面，42%的香港企業家計劃在未來12個月內擴充業務到新市場。



科技或人工智能的進步在全球被視為令企業持樂觀態度的主要推動因素，全球超過五分之三（62%）的企業家指科技進步或人工智能是推動業務正面發展的首要因素，而投資於人工智能項目則是最普遍的擴展策略。在香港，投資於科技創新亦是擴展業務的主要策略。