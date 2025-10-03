特朗普政府要求大學簽協議以優先獲得聯邦資金

中評社北京10月3日電／新華社援引美國《華爾街日報》網站報導，特朗普政府已要求美國部分大學簽署一項包含特定條款的協議，以獲得優先使用聯邦資金的機會。



報導說，政府1日晚致函首批9所大學，要求校方研究簽署這項協議。該協議包含10點內容：要求大學在招聘員工和錄取學生時禁止考慮種族、性別等因素；將國際本科生入學率限制在不超過15%；要求申請學生參加美國大學入學考試（SAT）或類似學術能力考試；遏制學生成績虛高現象等。協議還禁止員工代表學校表達政治觀點，除非事態影響到學校。



特朗普政府在函件中稱，簽署協議將帶來“多種積極效益”，包括“大量且有意義的聯邦撥款”。如果大學選擇放棄聯邦福利，它們“可以自由發展其他模式和價值觀”。



報導援引一位不具名政府官員的消息說，這9所大學是範德堡大學、達特茅斯學院、賓夕法尼亞大學、南加州大學、麻省理工學院、得克薩斯大學奧斯汀分校、亞利桑那大學、布朗大學和弗吉尼亞大學。



白宮特別項目高級顧問梅·梅爾曼在接受採訪時表示，之所以選擇這些學校，是因為認為它們是或可能成為“優秀的行動者”。她同時表示，政府不打算將聯邦資金僅限於簽署協議的學校，但在可能的情況下，這些學校將優先獲得撥款。



白宮和美國教育部目前均未回應《華爾街日報》上述報導。



特朗普今年1月重返白宮以來，美國政府要求國內多所高校根除反猶主義、調整向少數族裔傾斜的招生政策，否則將面臨經費削減或切斷等風險。賓夕法尼亞大學、哥倫比亞大學和布朗大學等已宣佈與聯邦政府達成“整改”協議，但哈佛大學等高校則選擇“硬剛”，與聯邦政府展開談判甚至對簿公堂。