普京：主張通過協議解決烏克蘭危機

中評社北京10月3日電／俄羅斯總統普京2日說，俄方主張通過地區國家簽署協議的方式解決烏克蘭危機，並準備有條件支持美國總統特朗普就結束加沙地帶衝突提出的建議。



新華社報導，普京當天在俄西南部城市索契出席俄智庫瓦爾代國際辯論俱樂部第22屆年會全體會議。他表示，如果美國向烏克蘭提供射程可覆蓋俄首都莫斯科的“戰斧”巡航導彈，將意味著“局勢實質性升級”，會“嚴重損害俄美關係”，但“並不能改變戰場上的力量平衡”。



普京說，俄羅斯持續關注歐洲地區加強軍事化的動向。俄方已經一次次地證明，當俄主權、國家地位和安全、民眾安定生活受到威脅時，俄會迅速作出反應。



普京對與會代表說，在多極化世界中，“各國確保自身安全和發展的努力正當合理”，這適用於俄羅斯、烏克蘭及其鄰國。地區國家對構建地區體系擁有主要發言權，這些國家最有可能就各方都能接受的合作模式達成協議。



普京表示，當今世界需要的是協議，而不是把意志強加於人。解決問題需要的是相互尊重，而不是脅迫。



圍繞巴以衝突，普京表示，俄方一直主張“兩國方案”是解決巴以衝突的最終解決辦法，但如果特朗普就結束加沙地帶衝突提出的建議能夠實現這一最終目標，俄羅斯總體上準備支持該建議，同時俄方還需仔細查看這些建議，包括瞭解國際過渡機構監管加沙地帶的期限和其他相關問題等。