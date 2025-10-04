快評：羅智強恭喜鄭麗文　黨魁選戰大局底定？

中評社快評／國民黨主席選舉18日投票，候選人羅智強3日下午邀請到國民黨籍“立法院長”韓國瑜、無黨籍“立委”高金素梅同台助陣。同一天更早時，羅智強於臉書發文恭喜鄭麗文，表示放下一路以來的“我執”心態。羅智強該篇文章對選情的影響，可能大過韓國瑜、高金素梅同台助陣。



羅智強文章說，媒體公布一份黨內選舉最新民調，鄭麗文遙遙領先他和前台北市長郝龍斌，領先幅度甚至將近2倍，看到這份民調，他也要恭喜鄭，“若趨勢不變，鄭麗文應該就是國民黨主席了，國民黨準備迎接一個鄭麗文領導的時代。”



根據國民黨內部2日流出的一份最新“全黨員民調”，鄭麗文以30%的支持度領先，郝龍斌獲17.4%支持，羅智強有16.3%，另有30.4%黨員未表態。《ETtoday新聞雲》最新民調更顯示，國民黨黨員44.5%支持鄭麗文，其次依序為羅智強26.6%、郝龍斌18.9%。



上述民調結果出乎很多人的意料。前“立委”蔡正元3日表示，前幾天還是郝龍斌領先，今天卻變鄭麗文領先，這變化太大了，讓他目不暇給，不曉得怎麼應對。



國民黨準備迎接“鄭主席”？準備迎接一個鄭麗文領導的時代？多份最新民調指向同一結果，羅智強提早發出恭賀文，都強化了外界對國民黨黨魁選戰大局底定這一印象。選戰還有兩周時間，郝龍斌昨天秀出軍系實力，獲40位退役將軍相挺；羅智強則希望再創造一次逆轉勝的奇蹟。選戰仍在繼續，各候選人仍在奮力爭取支持。