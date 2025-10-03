重兵把守的會議能“守住”歐洲安全嗎？

中評社北京10月3日電／歐盟領導人非正式會議和歐洲政治共同體領導人會議分別於1日和2日在丹麥首都哥本哈根召開。兩場會議均以“安全”為關鍵詞，重點討論了如何築起保障歐洲安全的“無人機牆”。會場內外，安保措施層層加碼。丹麥政府為何重兵把守會場？與會各方對加強安全的理解是否一致？如何才能讓歐洲更加安全？



為何“重兵把守”會場



新華社報導，近期，無人機干擾事件讓丹麥政府如臨大敵。9月下旬起，丹麥多座機場與軍事設施上空不明無人機活動頻發。哥本哈根機場一度停飛4個小時，奧爾堡等機場也多次關閉空域，丹麥軍方在多處空軍基地上空發現無人機。丹麥政府將此定性為混合攻擊，並啟動了跨部門與跨國協同應對機制。



丹麥9月29日至10月3日在全國範圍內禁止所有民用無人機飛行。軍用、警用無人機則在會議期間在哥本哈根上空執勤。為確保兩場會議的安全，美國、法國、德國、瑞典、挪威等國向丹麥提供反無人機支持或安保支援，烏克蘭還與丹麥分享反無人機實戰經驗。



此外，歐洲各地近期頻發的安全事件也令丹麥不敢掉以輕心。就在歐洲政治共同體領導人會議舉行當日，英國曼徹斯特一處猶太教堂外發生汽車衝撞和持刀傷人事件，造成兩名民眾死亡，3人受傷。英國首相斯塔默因此提前離會。這些事件無疑給峰會現場投下了更深的安全陰影。



對加強安全理解是否一致



在兩場會議上，如何應對無人機威脅成為安全議題的重點環節，各方對建設“無人機牆”等防禦性基礎設施並無異議。歐盟委員會主席馮德萊恩在歐盟領導人非正式會議後舉行的新聞發佈會上說，“無人機牆”是一種反無人機系統，旨在快速發現、攔截，並在必要時擊落可疑無人機。歐盟將充分借鑒烏克蘭的經驗，並同北約密切合作。歐洲理事會主席科斯塔則表示，歐洲各國領導人對包括“歐洲無人機牆”“東翼監測”在內的一攬子優先項目給予“廣泛支持”。



援助烏克蘭仍是重要議題，但歐洲在對烏軍事援助問題上始終難以達成統一。烏克蘭總統澤連斯基出席歐洲政治共同體領導人會議期間，再次敦促歐洲國家加強對烏防空與反無人機援助。馮德萊恩、科斯塔也重申對烏軍事與財政支持，並承諾繼續努力在如何動用被凍結的俄羅斯資產方面尋求歐盟內部達成共識。

