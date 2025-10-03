日本自民黨總裁選舉有何看點？

中評社北京10月3日電／日本執政黨自由民主黨將於4日選出新一任黨總裁，當選者大概率將成為新一任日本首相。目前，最新選情如何？主要候選人的政策主張有何異同？日本民眾如何看待這場選舉？



最新選情如何



新華社報導，本次自民黨總裁選舉的黨員和黨友投票已于3日截止，4日經自民黨國會議員投票後，將選出新總裁。隨著選戰進入尾聲，選舉格局出現新變化：5名候選人中，內閣官房長官林芳正、農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗支持率領先，呈現三足鼎立格局。



上述三人中，林芳正近期有後來居上之勢，日本廣播協會稱其在國會議員中的支持率已經超過高市。林芳正在政壇素有“消防員”之稱，曾多次在內閣成員因醜聞辭職後臨時補位，歷任防衛大臣、文部科學大臣、外務大臣和內閣官房長官等要職。他憑藉豐富的從政經歷和穩健形象，逐漸擴大支持基礎。



與之相比，另外兩名熱門人選近期接連陷入爭議。小泉陣營被曝動員支持者在網站留言造勢，並提供現成的“好評模板”，小泉為此公開致歉。輿論認為，這可能影響他的得票。高市則因“踢鹿”言論備受批評——她在演講中聲稱“奈良公園有外國遊客踢鹿”，但公園方面予以否認。



多家日本媒體最新調查結果顯示，雖然林芳正選情上升勢頭明顯，但在黨員、黨友票方面仍處於劣勢。日媒普遍預測，本次選舉最有可能的結果是小泉與高市進入第二輪對決，屆時，由於林芳正的政策立場與高市差距較大，其支持者更可能支持同樣主張延續“石破路線”的小泉，從而進一步擴大小泉的優勢。



競選主張有何異同



綜合近期系列表態，上述三名候選人競選主張主要聚焦國內經濟和民生議題，而有意避免在敏感問題上表態。



在外交政策方面，三人均主張鞏固日美同盟，但在具體立場上各有側重。林芳正曾任日中友好議員聯盟會長，在對華關係表態上更顯務實；小泉更加強調維護經濟安全；高市延續一貫的強硬姿態，提出新設“國家情報局”，以強化外交和安保領域的信息收集。

