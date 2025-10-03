“蛟龍”號在北極成功完成10餘次載人深潛

中評社北京10月3日電／新華社報導，記者10月3日從自然資源部瞭解到，在日前進行的中國大洋92航次第一航段中，“蛟龍”號載人潛水器實現中國首次北極冰區載人深潛，並在北極海域成功完成了10餘次載人深潛。



這是“蛟龍”號完成國產化升級改造、繼南海海試之後正式進入極區作業，成功完成中國首次北極冰區載人深潛，並首次實現雙潛器——“蛟龍”號載人潛水器和ROV（無人遙控潛水器）在北極海域水下協同作業，顯示中國深海進入和深海探測能力持續增強。



中國大洋92航次第一航段由“深海一號”攜“蛟龍”號于2025年7月15日從青島起航，9月8日返回青島。在“雪龍2”號極地科考破冰船破冰保障下，本航段在北極海域進行了“蛟龍”號載人深潛、ROV調查和CTD（溫鹽深剖面儀）採水等作業。



本次科考獲得了大量有價值的科學認知：



——通過對調查海域高清影像資料的AI識別，初步研究發現，北極部分海域底棲生物密度、生物多樣性、個體體型在幾十至上百公里空間範圍內差異顯著，可能與海底地形地貌及水深有關，獲得的數據和資料為繪製極區海域的生物多樣性圖譜和開展生物多樣性保護提供強有力支撐。



——發現了疑似麻坑、溶蝕孔洞、碳酸鹽岩、多個相近的大規模條帶狀貝類遺跡，表明調查區可能存在歷史性的冷泉噴發，為北極地區在地質歷史時期的甲烷運移通道研究提供關鍵信息。



——通過載人潛水器精細調查，有效提升人類對北極深海生物多樣性分佈規律、生態系統適應性機制等方面的科學認知。