商務部回應墨西哥對中國發起多起反傾銷調查

中評社北京10月3日電／商務部新聞發言人3日就墨西哥近日連續對我國發起多起反傾銷調查答記者問時表示，中方堅決反對損害中方正當權益的保護主義行為，將密切關注墨方調查進展，敦促墨方在調查中嚴格遵守世貿組織規則，保障中國企業的合法權益。



有記者問：據報導，墨西哥近日連續對中國的浮法玻璃、自粘膠帶、聚氯乙烯涂塑布和鋼制螺栓發起反傾銷調查。商務部對此有何回應？



發言人說，我們注意到，墨西哥經濟部應國內企業申請，近日連續對我國浮法玻璃、聚氯乙烯涂塑布等產品發起4起反傾銷調查。中方堅決反對損害中方正當權益的保護主義行為，將密切關注墨方調查進展，敦促墨方在調查中嚴格遵守世貿組織規則，保障中國企業的合法權益。



發言人表示，今年以來，墨西哥對中國產品的反傾銷調查已達11起，幾乎為去年立案總數的兩倍，而中方一直審慎克制發起貿易救濟調查。中方認為，在當前美方濫施關稅的背景下，各國應共同反對單邊主義，不應放任保護主義蔓延，更不應在他人脅迫下以各種名目對華設限。



發言人說，商務部已依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，就墨西哥擬對華提高進口關稅和其他貿易投資限制措施啟動貿易投資壁壘調查。中方將根據調查結果和實際情況，採取包括貿易、投資領域在內的一切必要措施，堅決維護企業合法權益。