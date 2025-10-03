美國聯邦政府再次“停擺”與以往有三個不同

中評社北京10月3日電／在美國聯邦政府時隔近七年再次“停擺”後，美國特朗普政府和民主黨鬥法進一步升級。特朗普政府借“停擺”向民主黨發起猛攻，削減民主黨支持的項目、解散民主黨主導的聯邦機構。民主黨則展現出“罕見團結”，希望在鬥爭中挽回支持率。



新華社報導，美國輿論認為，兩黨圍繞政府“停擺”的新一輪爭鬥與以往大不相同，以“更大的敵意和惡意”把“黨爭推到了新高度”，這凸顯美國愈演愈烈的政治極化，同時給美國民眾帶來了更大傷害。



不同之一：特朗普借“停擺”加大攻勢



“‘停擺’能帶來很多好處。我們可以除掉很多我們不想要的東西——民主黨的東西。”特朗普話音未落，白宮便頻下狠手。



美國能源部2日宣佈終止涉及16個州的223個能源項目，相關資金總計約75.6億美元。美聯社報導，在去年的總統選舉中，這16個州都把票投給了民主黨候選人，其參議員在幾天前對共和黨人臨時撥款法案也投了反對票。



特朗普政府還聲稱將借“停擺”推進聯邦政府裁員計劃，大規模解雇聯邦僱員。“許多人會被解雇，他們會是民主黨的人。”特朗普說。



美國媒體評述，共和黨政府推出一系列“帶有懲罰性質”的措施，揭示出這次兩黨“停擺”博弈與以往的一大不同之處。



前共和黨籍眾議院議長紐特·金里奇說，特朗普政府的做法史無前例，利用政府“停擺”對民主黨發動“非常有章法、具侵略性的文化、政治和經濟攻勢”，旨在“摧毀左派（民主黨）的世界”。



金里奇對於“停擺政治”頗有些“發言權”。金里奇任共和黨眾議院領袖時，白宮人員曾在一次長途旅行中把他趕到飛機機艙后座。他不滿這種待遇，於是在預算問題上對克林頓的民主黨政府發難，並導致政府“停擺”。這件事曾被《紐約時報》稱作政府“停擺”的一個“醜陋例證”和“史詩級嘲諷”。

