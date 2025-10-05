一嫻：美戰略新布局　從本土防禦到威懾中國

美國戰爭部罕見地召回八百名將領整肅軍紀。 中評社香港10月5日電（作者 一嫻）美國戰爭部長赫塞斯近日罕見地在弗吉尼亞州匡提科召集約八百名准將以上級別的將領與高階指揮官開會。在這場內部訓話中，他宣布了多項軍隊整頓措施，強調統一體能標準與嚴格評估，並釋放出回歸“戰鬥本能”的信號，這一動作在美軍中引發震動。與此同時，赫塞斯還預告，下月將就“美國所面對的威脅”以及“如何威懾中國”發表談話，此舉已在國際上引起強烈關注。



赫塞斯的強硬姿態並非孤立事件，而是與美國政府正在醞釀的新“國防戰略草案”緊密相關。近期，這份草案已在高層引發激烈爭議，核心問題在於美國應否將重心轉向本土防禦，還是繼續在中美競爭中保持優勢。前者反映出國內政治層面對“資源內收”的呼聲，後者則延續大國競爭的邏輯，強調維持美國在印太的存在與主導地位。



在這場拉鋸中，赫塞斯的立場頗具野心。他試圖通過重新分配資源，將戰略同時錨定在“本土安全”與“中美競爭”兩個方向。一方面強調美國境內的安全威脅，以迎合國內政治氛圍；另一方面又不放鬆對華威懾，將中國視為必須長期應對的核心挑戰。



值得注意的是，赫塞斯在公開表態中仍強調“無意與共產中國發生衝突”，以典型的外交辭令以避免加劇摩擦。但隨之而來的另一面，則是他一再強調“中國威脅的真實性”，並敦促印太盟友提升防務投入。這樣的雙重表達背後，實質是為美國自身的戰略再平衡創造空間：既避免直接捲入衝突，又通過推動盟友擴軍與展示能力來維持威懾體系。



與此同時，美國在台灣問題上的表態也體現出複雜性。《華爾街日報》近日報導，在中方敦促美方明確反對“台獨”之後，美國國務院表示，美方對台立場沒有改變，仍堅持“一中政策”，其依據是《台灣關係法》、美中三個聯合公報以及所謂“對台六項保證”，同時美國重申反對任何一方片面改變現狀。但在細節上，美方立場出現了新的變化：今年二月份國務院官網在相關表述中删除了“台獨”字眼，近期美國在台協會官員則公開表示，“台灣的地位未定”，並得到國務院的背書。這種明顯相互矛盾的說法，故意在法律和政治上留出了更大的模糊空間，為美方在未來調整對台政策埋下伏筆。

