美聯邦政府“停擺”引發金融市場動蕩

中評社北京10月3日電／美國聯邦政府時隔7年再次“停擺”，導致部分公共服務被暫停或延遲，經濟數據發布也受到影響。分析認為，“停擺”不僅給美國經濟帶來負面影響，也將波及美國進出口貿易和投資等領域，動搖企業對美國市場的信心。



央視新聞報導，受美國聯邦政府“停擺”影響，從1日開始，包括美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會在內的多個重要金融監管機構的大部分職員被強制“停薪休假”。



在此期間，證交會將暫停受理首次公開募股，也就是IPO申請，很多企業的上市進程將被迫延遲，進而損害投資者情緒。而在另一方面，與美國政府有直接或間接關聯的企業股價則承壓明顯。



有英國投資機構表示，當前全球資產市場估值過高，缺乏容錯空間，因此美國聯邦政府“停擺”這類負面事件將加劇投資者對風險的擔憂和金融市場動蕩，抑制全球市場風險偏好情緒，使資本轉向貴金屬等大宗商品，短期內導致黃金等避險資產價格上漲。如果“停擺”持續較長時間，叠加其他不確定性因素，市場擔憂很有可能演變為恐慌。



而在國際貿易方面，在美國聯邦政府“停擺”期間，海關不會關門，但不少技術人員停薪休假。這意味著，由於人員不足，新的認證、審批、背景調查都會停止，貿易商辦理進出口許可將會遇到麻煩。與此同時，雖然貨物可以通關，但文件和檢查會延誤，給易腐貨物、藥品等進口帶來風險。



在上次2018年美國政府“停擺”期間，食品和酒類進出口手續大量延誤，讓貿易商遭受損失。在美國最繁忙的港口加州洛杉磯港和長灘港，貨物停留時間增加了15%至20%。



另一方面，“停擺”會導致大量經濟數據延期甚至取消發布，其中不僅包括與美國的就業、物價等數據，也包括美國國際貿易形勢、進出口價格趨勢等，數據缺失顯然會給很多外國企業在美國市場的運營帶來不確定性。



分析認為，“停擺”加劇了世界經濟原本就持續存在的“不安全感”，拖延下去還可能引發一系列經濟後果。以歐洲為例，如果“停擺”兩周，歐盟經濟將損失40億歐元，如果“停擺”8周，歐盟損失將擴大至160億歐元。

