高市早苗當選自民黨總裁　將成日本首位女首相

中評社北京10月4日電／日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗在4日舉行的日本自民黨總裁選舉中勝出，由此成為自民黨首位女總裁，並有望成為日本首位女首相。



新華社報導，當天選舉經歷了兩輪投票。在第一輪投票中，295名自民黨國會議員每人一票，黨員和“黨友”即註冊支持者按比例折合成295張地方票，共590票，得票過半者當選。



由於5名候選人無一在首輪投票中得票超過半數，得票數居前兩位的高市和日本農林水產大臣小泉進次郎進入第二輪。



在第二輪投票中，295名自民黨國會議員各持一票，日本47個都道府縣自民黨支部聯合會各有一票，共計342票，得票多者當選。最終，在341張有效票中，高市獲185票，高於小泉的156票，當選自民黨第29任總裁。



高市現年64歲，是日本右翼政客代表人物之一，在去年自民黨總裁選舉決勝輪中敗給現任首相石破茂。她主張實施更加積極的財政政策，並提高防衛開支。



日本預計于10月中旬召集臨時國會舉行首相指名選舉。雖然自民黨所在的執政聯盟在國會眾參兩院均已失去多數地位，但自民黨在國會仍然是最大政黨，並且在野黨之間分歧嚴重，難以形成聯盟，因此高市大概率將在首相指名選舉中勝出，接替石破茂成為日本首相。