特朗普給哈馬斯同意“20點計劃”設最後期限

中評社北京10月4日電／美國總統特朗普3日在社交媒體發文說，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）必須在美國東部時間5日18時（北京時間6日6時）之前同意結束加沙衝突和重建加沙的“20點計劃”，否則將面臨“地獄之災”。



新華社報導，特朗普稱，這份計劃是哈馬斯的“最後一次機會”。他同時呼籲巴勒斯坦人“立即離開這個可能面臨更大危險的地區，前往加沙地帶更安全的地方”。



據美媒1日報導，以色列國防部長當天命令所有巴勒斯坦平民離開加沙城，留下者將一律被視為哈馬斯支持者。



特朗普9月29日在白宮與以色列總理內塔尼亞胡會談，宣佈以色列接受“20點計劃”；如哈馬斯拒絕，美將“全力支持”以色列繼續在加沙展開軍事行動。內塔尼亞胡則表示這一計劃滿足了以方軍事目標。哈馬斯當天晚些時候證實收到計劃，迄未答覆。



根據白宮文件，“20點計劃”要求哈馬斯在以色列公開接受該計劃後的72小時內釋放所有被扣押人員；人質全部獲釋後以方允許國際人道主義援助進入加沙；加沙在國際監督下由技術專家委員會臨時過渡管理；加沙啟動非軍事化進程，哈馬斯繳械且不得參與加沙治理；以色列在加沙設緩衝區、分階段撤軍等。但該計劃沒有設定明確和有約束力的以色列全面撤軍時間表，多項條件此前一直被哈馬斯拒絕。