臨時撥款法案在參院再度受阻　美政府停擺繼續

中評社北京10月4日電／美國國會參議院3日未能通過新的臨時撥款法案，民主黨和共和黨的提案均再度遭到否決，這意味著聯邦政府“停擺”將繼續。



新華社報導，當天投票結果基本按黨派劃線。共和黨的提案獲得54票支持、44票反對，有3名民主黨參議員與大多數共和黨議員一同支持提案。臨時撥款法案在參議院通常需要60票才能克服“阻撓議事”程序並獲得通過。



民主黨人希望延長即將於今年年底到期的《平價醫療法案》（俗稱“奧巴馬醫改”）加強型補貼，並撤銷國會此前在“大而美”稅收與支出法案中通過的對聯邦醫療補助的削減。共和黨人尋求的臨時撥款方案旨在按現有水平維持政府運轉至11月21日。共和黨人表示，衹有在政府重新“開門”後才會與民主黨討論醫療補貼政策。



美國聯邦政府“關門”已進入第三天。兩黨繼續互相指責，將政府“關門”的責任歸咎於對方。參議院共和黨領袖約翰·圖恩說，民主黨已將聯邦政府挾為“人質”，進而連同美國民眾一起挾持，而唯一的受害者正是民眾。



參議院民主黨領袖查克·舒默則在社交媒體發文說，共和黨人完全可在政府重新“開門”的同時，減輕民眾的醫療負擔。但共和黨選擇讓美國民眾的醫療成本繼續上升。



3日，白宮管理和預算辦公室主任沃特宣佈，特朗普政府凍結了芝加哥市21億美元的基礎設施項目資金。芝加哥市由民主黨主政，此舉被廣泛視為共和黨對民主黨進一步施壓。1日，沃特已宣佈美國交通部將凍結紐約市兩項重大基礎設施項目的180億美元聯邦資金；同時，能源部已終止涉及金額近80億美元的眾多新能源項目，主要影響民主黨主政的州。



舒默此前回應稱，特朗普政府認為自己是在懲罰民主黨，但實際上，他們是在打擊美國工薪家庭，造成失業，損害經濟。



9月30日，美國國會參議院未能在聯邦政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案。美國東部時間10月1日零時起，聯邦政府時隔近七年再度“停擺”。