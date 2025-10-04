特朗普撤銷紐約國土安全和反恐經費削減計劃

中評社北京10月4日電／美國總統特朗普3日宣佈，他已撤銷對紐約州和紐約市1.87億美元的國土安全和反恐經費削減計劃。



新華社報導，特朗普當天在社交媒體上發文說：“我很高興通知大家，我已撤銷對紐約市和紐約州國土安全和反恐經費的削減。我很榮幸能夠這樣做。”



據《紐約時報》報導，白宮官員表示，這項經費削減計劃由國土安全部推出，沒有給出解釋，也沒有得到特朗普批准。報導援引消息人士的話說，特朗普直到9月28日接到紐約州州長霍楚爾的電話才得知該計劃。



美國土安全部官員10月3日的一項聲明並未解釋推出或撤銷該計劃的理由，僅表示“我們感謝紐約州的合作，今天我們宣佈將全額撥付‘國土安全撥款計劃’資金，以有效應對和打擊紐約州境內的安全威脅”。霍楚爾則對特朗普的決定表示歡迎。



霍楚爾9月29日致電國土安全部長諾姆，要求撤銷削減紐約州86%、即1.87億美元的國土安全和反恐經費計劃，並警告此舉“將使整個美國更容易受到恐怖襲擊”。同日，紐約州與其他10個州以及哥倫比亞特區就聯邦政府削減反恐資金提起訴訟，並指責削減計劃與各州不配合聯邦政府打擊移民行動有關。



特朗普政府執政以來，一直採取措施撤銷或凍結那些被其認為不配合政府移民執法行動或其他優先事項的州和城市的聯邦資金。據媒體報導，截至10月3日，特朗普政府已凍結民主黨主政州和城市至少280億美元的各類撥款。