傳黨主席政見會喊卡　鄭麗文：非常突兀

中評社台北10月4日電／國民黨祕書長黃健庭4日邀集黨主席候選人舉行緊急協調會，討論是否減少或取消政見發表場次。候選人鄭麗文親自出席表示，黨員對此情緒憂慮並質疑，花蓮洪災後已兩星期，大致上清除工作快完成，這個時候說因為花蓮災情要全數取消，黨員無法接受。“應該還是要按照遊戲規則好好辦完黨主席選舉。”



中時新聞網報導，鄭麗文指出，黨中央要候選人齊聚舉行協調會，討論辯論會、說明會。她收到很多黨員訊息，表達情緒憂慮躁動質疑，因此她決定親自來黨部來向所有黨員同志報告。



鄭麗文說，過去她拜訪了台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠，這一路都有一個聲音，不管國民黨四都、各縣市執政都有亮麗成績，但為什麼黨的支持度都沒有辦法提升，甚至在大罷免大失敗後還是落後民進黨。國民黨要做出正確的事情，符合社會的期待。



鄭麗文接著說，大家更關心的是，黨中央要討論黨舉辦的政見發表會，是不是要全部取消，但這很突兀，花蓮事情已經兩個星期，大致上清除的工作快結束，但這個時候因為花蓮災情，政見發表會要全數取消，難怪會有黨員高度疑慮。



鄭麗文強調，個別候選人是否參加黨辦的說明會都尊重，但是民主選舉，政見發表會是最合乎民主精神的，是候選人的權益，也是黨員權益，這時間取消，非常突兀，黨中央應該要有承擔，務必要有乾淨的選舉。



鄭麗文說，希望接下來的遊戲規則不要因為個別候選人的行程做更改，應該還是要按照遊戲規則好好辦完黨主席選舉，這是她的期待也是黨員的期待。

